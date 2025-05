Paryż: 400-lecia powstania Zgromadzenia Księży Misjonarzy

W obecności ponad 20 biskupów i 150 współbraci odbyły się jubileuszowe obchody zgromadzenia założonego przez św. Wincentego à Paulo. Uroczystość miała miejsce w domu macierzystym zgromadzenia w Paryżu – duchowym centrum misji wincentyńskiej.

Vatican News

W czwartek rano, w paryskim kościele św. Eustachego, w obecności licznych wiernych oraz członków Rodziny Wincentyńskiej z Francji, odprawiona została uroczysta Msza św., która kończyła paryskie obchody 400-lecia założenia Zgromadzenia Księży Misjonarzy Świętego Wincentego a’Paulo. Eucharystii przewodniczył biskup pomocniczy Paryża Emmanuel Tois, a współkoncelebrowało ją ponad 20 arcybiskupów i biskupów oraz 150 misjonarzy wincentyńskich z różnych krajów.

Czas łaski

„To był czas łaski. Ten jubileusz to nie tylko pamięć, to wezwanie, by iść dalej. Przypomina nam, kim jesteśmy i dokąd chcemy zmierzać” – powiedział na zakończenie Mszy Świętej ks. Tomaž Mavrič CM, przełożony generalny Zgromadzenia Księży Misjonarzy.

Uroczystość była poprzedzona trzema dniami przygotowań: dniem formacyjnym dla współbraci biskupów, zakończonym nieszporami w katedrze Notre-Dame w Paryżu; Mszą Świętą w kaplicy przy Rue du Bac, miejscu objawień Matki Bożej św. Katarzynie Labouré, po której relikwiarz z sercem św. Wincentego został procesyjnie przeniesiony do domu macierzystego Księży Misjonarzy przy Rue de Sèvres; odwiedzinami w Gannes-Folleville – miejscu wygłoszenia pierwszego kazania misyjnego. Misjonarze celebrowali Eucharystię i liturgię pokutną w miejscu, w którym św. Wincenty nauczał ubogich o spowiedzi generalnej. Podczas kolejnego dnia formacyjnego rozważano, jak dziś ożywiać charyzmat i duchowość wincentyńską.

Wspomnienie Papieża Franciszka

Jednym z najbardziej poruszających momentów było wspomnienie Papieża Franciszka, który w grudniu ubiegłego roku przesłał list do przełożonego generalnego, ks. Tomaža Mavriča CM, wyrażając swoją bliskość wobec Rodziny Wincentyńskiej i nadzieję, że Rok Jubileuszu Nadziei stanie się okazją do odnowionego zapału misyjnego.

„Będę się modlił, aby to ważne rocznicowe wydarzenie było okazją do wielkiej radości i odnowionej wierności koncepcji uczniostwa misyjnego, opartego na naśladowaniu szczególnej miłości Chrystusa do ubogich” – napisał Ojciec Święty w liście, którego słowa wciąż wybrzmiewają w sercach niemal trzech tysięcy członków Zgromadzenia Misji, posługujących w stu krajach świata w ewangelizacji i służbie najuboższym.

W tym kontekście ks. Mavrič podkreślił, że Zgromadzenie Misji „żyje dziedzictwem Papieża Franciszka z głęboką wdzięcznością i odnowionym zaangażowaniem. Jego życie i posługa są dla nas stałym źródłem inspiracji, zwłaszcza dla tych, którzy idą śladami św. Wincentego à Paulo. W swoim liście jubileuszowym i przez cały pontyfikat Ojciec Święty nieustannie przypominał nam, że ubodzy mają być zawsze w centrum życia chrześcijańskiego”.

Dziedzictwo św. Wincentego, które nadal przemienia życie

Zgromadzenie Księży Misjonarzy, założone przez św. Wincentego à Paulo w 1625 r., powstało z misją ewangelizacji ubogich i formacji kapłanów zaangażowanych w dzieła miłosierdzia i sprawiedliwości.

Św. Wincenty zdawał sobie sprawę, że aby skutecznie służyć najbardziej potrzebującym, potrzebna jest dobrze zorganizowana struktura. W 1617 r. założył Panie Miłosierdzia, dziś znane jako Międzynarodowe Stowarzyszenie Miłosierdzia (AIC), a w 1633 roku, wspólnie ze św. Luizą de Marillac, powołał do życia Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo, zwanych szarytkami, do którego należała również św. Katarzyna Labouré, która otrzymała m.in. wizję Cudownego Medalika.

To żeńskie zgromadzenie zostało określone przez Papieża Franciszka jako „rewolucyjne”, ponieważ przełamało klauzurowy styl życia i wyszło bezpośrednio na ulice, do ubogich i chorych.

Od początku istnienia zgromadzenie angażuje się na rzecz najbardziej potrzebujących.