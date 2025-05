Papież zadzwonił do 99-letniego kard. Karlica z wyrazami wsparcia w chorobie

Ojciec Święty zatelefonował do 99-letniego emerytowanego arcybiskupa Parany, związanego z Zakonem Świętego Augustyna, jednego z najstarszych członków Kolegium Kardynalskiego, który trafił do szpitala i przeszedł operację, po zatrzymaniu akcji serca.

Salvatore Cernuzio - Watykan

Papież Leon XIV chciał osobiście zapewnić o bliskości i modlitwie 99-letniego hierarchę, do którego zadzwonił w dniu jego wypisu ze szpitala, by podziękować za jego służbę Kościołowi i zapewniając go o swoich modlitwach w okresie rekonwalescencji. Drugi z najstarszych członków Kolegium Kardynalskiego (po emerytowanym dyplomacie watykańskim kard. Angelo Acerbim) trafił do szpitala 10 maja wskutek zatrzymania akcji serca i przeszedł operację wszczepienia rozrusznika.

Wiadomość o papieskim telefonie przekazała archidiecezja Parany, której zwierzchnikiem był w latach 1986 – 2003 ówczesny arcybiskup Karlic. Jak przekazał lokalnym mediom wikariusz katedry metropolitalnej, ks. Eduardo Tanger, hierarcha był bardzo poruszony inicjatywą Leona XIV, z którym łączy go dawna przyjaźń. Kardynał bowiem jest od 2005 r. związany z Zakonem Świętego Augustyna, którego o. Prevost był przeorem generalnym. W przeszłości podczas swoich podróży do Rzymu często zatrzymywał się w domu generalnym augustianów, gdzie poznał obecnego Papieża.

Obecnie kard. Karlic mieszka w klasztorze Matki Bożej z Parany w Aldea María Luisa, gdzie 7 lutego obchodził swoje 99. urodziny.