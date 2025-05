Papież spotkał się z Prezydentem Ukrainy

Spotkanie Papieża Leona XIV z Prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim miało miejsce zaraz po Mszy świętej inaugurującej pontyfikat.

Vatican News

Ta audiencja u Ojca Świętego to ciąg dalszy kontaktu między Stolicą Apostolską a Kijowem.

Dzień po wyborze Leona XIV prezydent Zełenski rozmawiał telefonicznie z Papieżem i zaprosił go wówczas do złożenia wizyty na Ukrainie. Mówił wtedy, że ma nadzieję na rychłe spotkanie twarzą w twarz. To się wydarzyło obecnie.

Na zakończenie Mszy świętej rozpoczynającej pontyfikat Papież apelował: „Umęczona Ukraina czeka z nadzieją na negocjacje w sprawie sprawiedliwego i trwałego pokoju”.