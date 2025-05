Papież prosi o to, by nauki bioetyczne szanowały integralność osoby ludzkiej

Z okazji 3. Międzynarodowego Kongresu Bioetyki, którą zorganizowała w Rzymie francuska Fundacja Jerôme’a Lejeune’a, Ojciec Święty wystosował do jej uczestników telegram, podpisany przez Sekretarza Stanu Stolicy Apostolskiej. Leon XIV zachęcił, by badania i ich aplikacja służyły prawdzie i dobru wspólnemu, a nauki bioetyczne szanowały integralność osoby ludzkiej.

Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan

„Blask prawdy w nauce i bioetyce” – to temat 3. Międzynarodowego Kongresu Bioetycznego, który zakończył się w sobotę w Rzymie i którego organizatorem była francuska Fundacja Jerôme’a Lejeune’a we współpracy z 40 międzynarodowymi instytucjami. Wydarzenie naukowe zgromadziło w Papieskim Instytucie Augustinianum w Rzymie grono ok. 400 specjalistów, m.in. lekarzy, filozofów i prawników.

W skierowanym do uczestników i organizatorów telegramie, podpisanym przez Sekretarza Stanu Stolicy Apostolskiej kard. Pietro Parolina, Leon XIV zapewnił o swoim błogosławieństwie i szczerych wyrazach uznania dla powziętej inicjatywy.

„Ojciec Święty, mając nadzieję, że działalność kongresowa przyczyni się do promowania coraz bardziej autentycznie humanistycznego podejścia do nauki, z poszanowaniem integralności osoby ludzkiej, zachęca do wytrwałości w badaniach naukowych i stosowaniu wiedzy w służbie prawdzie i dobru wspólnemu” – czytamy w papieskim przesłaniu.

Tegoroczny kongres miał na celu podjęcie refleksji nad miejscem prawdy na styku nauk eksperymentalnych i medycznych, filozofii oraz teologii.

Wykład inauguracyjny wygłosił holenderski kardynał Willem Jacobus Eijk, arcybiskup Utrechtu, który ukazał, w jaki sposób nauka i bioetyka mogą służyć prawdzie. Z koleji na zakończenie obrad Jean-Marie Le Méné, prezes Fundacji Jérôme Lejeune, przypominał, że według profesora Lejeune’a badacz naukowy to ktoś, „kto bez wstydu przyznaje, że to, co wie, jest mikroskopijne w porównaniu z tym, czego nie wie, i kto fascynuje się przygodą intelektu na drodze do poznania”.

Profesor Jérôme Lejeune (1926–1994), znany z odkrycia trisomii chromosomu 21 w 1958 r., został wykluczony przez część francuskiego środowiska naukowego z powodu swojego zaangażowania w obronę życia. Będąc bliskim współpracownikiem Jana Pawła II, był pierwszym przewodniczącym Papieskiej Akademii Życia. Obecnie trwa jego proces beatyfikacyjny. W dniu 21 stycznia 2021 roku papież Franciszek zatwierdził dekret uznający heroiczność jego cnót.