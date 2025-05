Poszukują włoskich korzeni Papieża Leona XIV

Parafie na północy Włoch przetrząsają swoje archiwa w poszukiwaniu przodków Leona XIV. W katedrze San Siro w San Remo odnaleziono akt chrztu należący najprawdopodobniej do prapradziadka Papieża od strony jego matki. To ochrzczony 2 stycznia 1806 roku Jacques (Giacomo) Martino.

Karol Darmoros

Z Europy do Luizjany

Według zapisów w księdze chrztów katedry w San Remo, Martino był synem Nicolasa i Cateriny Mirasca, urodził się 1 stycznia 1806 roku i został ochrzczony dzień później. W dokumentach figuruje jako Jacques, ponieważ w tamtym czasie San Remo było przyłączone do Francji przez Napoleona.

Szczegółowe informacje o przodkach Leona XIV opublikował lokalny serwis avoyellestoday.com z Luizjany, skąd wywodzi się rodzina Roberta Francisa Prevosta od strony matki – Mildred Martinez. Urodzona w 1912 matka przyszłego Papieża była córką Josepha Nervala Martineza z Nowego Orleanu i Louise Baquie. Joseph był z kolei synem Jacquesa i wnukiem Jacquesa Martino. Ta linia prowadzi właśnie do chrztu z 2 stycznia 1806 roku w katedrze San Siro w Luizjanie.

Nie wiadomo jak doszło do zmiany nazwiska z Martino na Martinez, ale według avoyellestoday.com stało się to już w Nowym Orleanie. Być może był to błąd urzędniczy. To właśnie do Luizjany z włosko-francuskiego pogranicza wyemigrował Jacques Martino. Zmarł w Nowym Orleanie w 1852 roku, a jego wnuk Joseph Nerval przeniósł się do Chicago w 1910.

Czy to prawda?

W poszukiwania korzeni Leona XIV zaangażowały się władze San Remo oraz lokalni społecznicy z organizacji Famija Sanremasca a także proboszcz katedry wraz z biskupem. „Niektórzy uważają, na podstawie rzetelnych badań, że ten Giacomo Martino mógł być przodkiem papieża” – tłumaczy na łamach „Avvenire” biskup diecezji Ventimiglia-San Remo Antonio Suetta. Jak dodaje, strona internetowa, która publikuje jego genealogię, wydaje się wiarygodna. „Jako diecezja, potwierdziliśmy autentyczność aktu chrztu, ale co do pokrewieństwa z papieżem – nie mamy dowodów. To zadanie dla badaczy” – zaznacza bp Suetta.

Kreolskie korzenie

Lokalna prasa z Luizjany zwraca również uwagę na pochodzenie prababci Papieża od strony matki. Jej korzenie sięgają zarówno Nowego Orleanu oraz mniejszych miejscowości w Luizjanie – Pt Coupee oraz West Feliciana. To wskazywałoby na częściowo kreolskie pochodzenie Leona XIV.

Rodzina Prevostów

Ojciec papieża, Louis Prevost, urodził się w 1920 roku. Walczył w II wojnie światowej jako porucznik marynarki wojennej USA na Morzu Śródziemnym. Zmarł w 1997 roku. Nazwisko Prevost może mieć korzenie francuskie, ale też piemonckie – wstępnie badania wskazują na miejscowość Settimo Rottaro na północnym zachodzie Włoch.

Biskup Suetta wspomina spotkanie z przyszłym papieżem: „Poznałem kardynała Prevosta w lutym ubiegłego roku, gdy był on prefektem Dykasterii ds. Biskupów. Przedstawiłem się jako biskup Ventimiglia-San Remo, ale on nie wspomniał o żadnych związkach z San Remo. Gdyby je znał, pewnie by mi o nich powiedział” – zauważa. Hierarcha dodał, że amerykański kardynał zrobił na nim bardzo dobre wrażenie – człowieka skromnego, uważnego i konkretnego.