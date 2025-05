Papież Leon XIV odwiedził Dykasterię ds. Biskupów

Ojciec Święty dziś przed południem odwiedził Dykasterię ds. Biskupów, której prefektem był przez ostatnie dwa lata.

Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan

O niespodziewanej wizycie Leona XIV w jego niedawnym miejscu pracy, poinformowało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej.

Do siedziby Dykasterii przy Placu Piusa XII Leon XIV przybył około godziny 10:00 rano ciemnym mini-vanem, tym samym, w którym udał się w ostatnich dniach m.in. do sanktuarium maryjnego w Genazzano, a także do kurii generalnej ojców augustianów. W gronie współpracowników z Dykasterii ds. Biskupów, Ojciec Święty spędził blisko dwie godziny. Przewodniczył też Mszy św. w dykasterialnej kaplicy.

Dykasteria ds. Biskupów (do 2022 r. Kongregacja ds. Biskupów), jak określa to konstytucja apostolska Praedicate Evangelium, „jest odpowiedzialna za to wszystko, co dotyczy ustanawiania i obsadzania Kościołów partykularnych oraz sprawowania urzędu biskupiego w Kościele łacińskim”, za wyjątkiem kompetencji należących w tym obszarze do Dykasterii ds. Ewangelizacji. Dotyczy to nie tylko procesu nominacji biskupich i erygowania bądź zmieniania statusu jednostek terytorialnych Kościołów partykularnych , ale też m.in. koordynowania wizyt ad limina i analizy obszernych sprawozdań z życia Kościoła, które episkopaty przygotowują w związku z tymi wizytami, a także troski o formację stałą biskupów.