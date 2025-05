Meksyk: tysiące młodych ludzi ponownie słucha Franciszka

Podczas uroczystości Vitae Fest w Meksyku wyemitowano wideo, które Papież nagrał w połowie 2024 r. W ramach Roku Jubileuszowego, Franciszek ponownie wezwał młodych ludzi do „robienia hałasu” i zaangażowania się w zmienianie świata.

Vatican News

Naprawiać to co złe

Ponad sto tysięcy młodych ludzi zgromadziło się na Zócalo w mieście Meksyk, najbardziej charakterystycznym placu Ameryki Łacińskiej, aby świętować życie, a przede wszystkim zaangażować się w promowanie pokoju i pojednania narodów na świecie. Okazją był Vitae Fest, wydarzenie zorganizowane przez Vitae Global Foundation, z sugestywną inscenizacją artystyczną, w której jeden moment szczególnie poruszył wszystkich obecnych. Była to projekcja przesłania wideo, które zmarły Ojciec Święty Franciszek nagrał specjalnie na to wydarzenie w połowie 2024 r.

„Wiem, że zebraliście się w Zócalo. Zebraliście się, aby przyjmować i dawać. Nie jesteście tam, aby milczeć, ale aby hałasować, poruszać rzeczy, z radością, aby otrzymać przesłanie i przekazać przesłanie. Dziękuję za tę gotowość do działania. Ponieważ na świecie jest wiele złych rzeczy i musimy je naprawić. Ale jest też wiele pięknych rzeczy i to wy jesteście tam zgromadzeni, ponieważ pragniecie czegoś więcej" – powiedział Ojciec Święty Franciszek.

Nadzieja dla świata

W roku, w którym Kościół katolicki obchodzi Jubileusz Nadziei, wszyscy obecni mieli na sobie białą chusteczkę, znak żywotności młodych ludzi i wspólnego pragnienia odzyskania zdolności do dialogu w celu budowania bardziej braterskiego i spójnego społeczeństwa.

„Nigdy nie zapominajcie o tej białej chusteczce, którą widzicie, o której mówią: ta biała chusteczka jest zawsze nadzieją wszystkich grzeszników, takich jak my. Niech Bóg was błogosławi, niech Dziewica z Guadalupe was strzeże i nie zapomnijcie modlić się za mnie. Dziękuję" - zakończył Franciszek.