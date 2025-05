Leon XIV, pierwsze przesłanie do Francji: wasi święci i chrześcijańskie dziedzictwo to zaczyn odrodzenia

Chrześcijańskie dziedzictwo Francji jest nadal żywe w wielu sercach i przenika waszą kulturę – napisał Leon XIV do francuskich biskupów i katolików z okazji 100-lecia kanonizacji św. Teresy z Liesieux, św. Jana Marii Vianneya i św. Jana Eudesa. W swym pierwszym przesłaniu do Francji nowy Papież podkreśłi, że to właśnie dzięki temu dziedzictwu i przy wsparciu wielkich świętych tego narodu może odrodzić się w nim chrześcijaństwo.

Krzysztof Bronk – Watykan

„Z pomocą świętych, których wam dał i których czcicie, Bóg może odnowić cuda, które dokonał w przeszłości” – zapewnił Leon XIV.

Święci to owoc chrześcijańskiego dziedzictwa Francji

Papież zauważył, że obchody stulecia kanonizacji to okazja do dziękowania Panu Bogu, za cuda których dokonał na ziemi francuskiej przez długie stulecia ewangelizacji i życia chrześcijańskiego. „Święci nie pojawiają się spontanicznie, ale, dzięki łasce, wyłaniają się z żywych wspólnot chrześcijańskich, które potrafiły przekazać im wiarę, rozbudzić w ich sercach miłość do Jezusa i pragnienie naśladowania Go. To chrześcijańskie dziedzictwo nadal do was należy, nadal głęboko przenika waszą kulturę i pozostaje żywe w wielu sercach” – podkreślił Leon XIV.

Św. Teresa będzie patronką misji również w swej ojczyźnie

Ojciec Święty wyraził pragnienie, aby obchody rocznicy kanonizacji nie były jedynie nostalgicznym wspominaniem dalekiej przeszłości, lecz rozbudziły nadzieję i nowy impuls misyjny. „Czyż św. Teresa nie będzie patronką misji w swym rodzinnym kraju? Czy św. Jan Maria Vianney i św. Jan Eudes nie będą w stanie przemówić do sumienia wielu młodych ludzi o pięknie, wielkości i owocności kapłaństwa, wzbudzić w nich entuzjastyczne pragnienie i dać odwagę, by hojnie odpowiedzieć na powołanie?” – pytał Papież. W tym kontekście podziękował też wszystkim kapłanom za ich odważne i wytrwałe zaangażowanie, a także wyraził względem nich swą ojcowską miłość.

Oni są dla was wzorem i potężnym wsparciem w modlitwie

Leon XIV zauważył, że poprzez kanonizację tych trojga Francuzów, Pius XI chciał ich ukazać Ludowi Bożemu jako nauczycieli, których należy słuchać, wzorce, które trzeba naśladować oraz jako potężne wsparcie w modlitwie. Papież zapewnił, że jest to nadal aktualne w obliczu ogromu wyzwań, przed którym stoi dziś Kościół we Francji. Łączy ich bowiem to, że kochali Jezusa bez zastrzeżeń, w prosty, silny i autentyczny sposób. Doznawali Jego dobroci i czułości w codziennym doświadczeniu Jego bliskości i dawali o tym świadectwo ze wspaniałym zapałem misyjnym.

Z Serca Jezusa wypływa źródło, który nigdy się nie wyczerpie

Papież zacytował w tym miejscu encyklikę papieża Franciszka o Najświętszym Sercu Jezusa, w której wielokrotnie odwołuje się on do dziedzictwa francuskich świętych: „Z rany boku Chrystusa nadal płynie to źródło, które nigdy się nie wyczerpuje, nie przemija, zawsze ofiarowuje się na nowo temu, kto chce kochać. Tylko Jego miłość sprawi, że nowa ludzkość będzie możliwa” (219).