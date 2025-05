Leon XIV zawierzył swój pontyfikat wstawiennictwu św. Pawła Apostoła

We wtorek po południu Papież Leon XIV udał się do Bazyliki św. Pawła za Murami, gdzie modlił się przy grobie św. Pawła – Apostoła Narodów, a także przewodniczył Liturgii Słowa i wygłosił homilię.

Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan

Na początku liturgii, po przejściu przez Drzwi Święte, otwarte z okazji trwającego Roku Jubileuszowego, Ojciec Święty udał się na osobistą modlitwę do grobu św. Pawła Apostoła. Następnie, po wysłuchaniu fragmentu Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian, w osobistej homilii, zwrócił uwagę na trzy wielkie tematy, zawarte tym liście: łaskę, wiarę i usprawiedliwienie. Zachęcił, by, „powierzając wstawiennictwu Apostoła Narodów początek tego nowego Pontyfikatu”, zatrzymać się nad tymi trzema tematami i przez ich pryzmat spojrzeć na dar powołania.

Miłość Boża – uprzedzająca powołanie

„Święty Paweł mówi przede wszystkim, że otrzymał od Boga łaskę powołania. Uznaje zatem, że jego spotkanie z Chrystusem i posługa są związane z miłością, którą Bóg go uprzedził, powołując go do nowego życia, gdy był jeszcze daleki od Ewangelii i prześladował Kościół” – mówił Leon XIV. Przypomniał, że o tym samym doświadczeniu uprzedzającej miłości Bożej pisał także św. Augustyn.

Również za św. Pawłem, Papież przypomniał, że Bóg, objawiając Swą miłość, nie zniewala człowieka, ale pozostawia mu wolność wyboru „posłuszeństwa wierze”. „Zbawienie nie dokonuje się za sprawą magii, lecz poprzez misterium łaski i wiary, uprzedzającej miłości Boga oraz ufnej i wolnej odpowiedzi człowieka” – powiedział Leon XIV.

Św. Paweł – wzór w odpowiedzi na Boże wezwanie

„Dziękując zatem Panu za powołanie, przez które przemienił życie Szawła, prośmy Go, abyśmy i my umieli odpowiadać w ten sam sposób na Jego wezwania, stając się świadkami miłości « rozlanej w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany » ” - zachęcał Papież. Za swoim poprzednikiem, Benedyktem XVI, przypomniał, że przyjęcie „pełnego miłości zamysłu Boga” nadaje sens życiu. „Tu znajduje się prosty i jedyny początek każdej misji, również mojej, jako następcy Piotra i spadkobiercy apostolskiego zapału Pawła. Niech Pan udzieli mi łaski, abym wiernie odpowiedział na Jego wezwanie” – modlił się na zakończenie.

Obrzędy rozpoczynające pontyfikat

Papieska wizyta w Bazylice św. Pawła za Murami wpisuje się w cykl obrzędów rozpoczęcia pontyfikatu, przewidzianych w Ordo rituum pro ministerii Petrini initio Romae episcopi zatwierdzonych, a następnie zaktualizowanych przez Benedykta XVI. Dziś, wraz z Papieżem i członkami opactwa benedyktyńskiego św. Pawła za Murami, modliło się tam ok. 2000 wiernych.

W niedzielę Ojciec Święty uda się do Bazyliki św. Jana na Lateranie, gdzie odprawi Mszę św., obejmując katedrę Biskupa Rzymu, a następnie do Bazyliki Matki Bożej Większej, gdzie będzie modlił się przed ikoną Matki Bożej Ocalenia Ludu Rzymskiego.