Leon XIV za Janem Pawłem II: Różaniec ma serce chrystologiczne

Odmówiliście wspólnie Różaniec święty – modlitwę, która, jak podkreślił św. Jan Paweł II, ma rys maryjny i serce chrystologiczne - wskazał Papież Leon XIV w przemówieniu na zakończenie majowej modlitwy różańcowej w Ogrodach Watykańskich.

Artur Hanula

Leon XIV podkreślił, że z radością dołączył do „czuwania modlitewnego na zakończenie maja, miesiąca poświęconego Maryi”. Jak zaznaczył, ta modlitwa „to gest wiary, który w prostocie i pobożności gromadzi nas pod matczynym płaszczem Maryi. W tym roku przywołuje on niektóre ważne aspekty Jubileuszu, który obchodzimy: uwielbienie, drogę, nadzieję, a przede wszystkim wiarę – rozważaną i wspólnie wyznawaną”. Cytując Jana Pawła II dodał, że modlitwa różańcowa „skupia w sobie głębię całego przesłania ewangelicznego” (List apostolski Rosarium Virginis Mariae, 16 października 2002, 1).

Ojciec Święty wskazał, że poprzez Różaniec można zatrzymywać się w wielu miejscach z życia Jezusa i zwracając się do zebranych mówił: „W powtarzanym z wiarą Zdrowaś Maryjo towarzyszyły wam słowa Anioła skierowane do Matki Bożej: ‘Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą’ (Łk 1,28), oraz słowa Elżbiety, która przyjęła Ją z radością: ‘Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona’” (Łk 1,42). „W ten sposób Słowo Boże odmierzało wasze kroki, nadając rytm wędrowaniu, przystankom i wyruszaniu dalej, jak niegdyś ludowi Izraela na pustyni, zmierzającemu do Ziemi Obiecanej” - dodał.

Wierni podczas czuwania (@Vatican Media)

Leon XIV zachęcił, aby patrzeć „na życie jak na drogę za Jezusem, którą mamy przemierzać, tak jak dziś wieczorem, razem z Maryją. Prośmy Pana, byśmy potrafili chwalić Go każdego dnia ‘życiem i językiem, sercem i wargami, głosem i postępowaniem’ (św. Augustyn, Kazanie 256, 1), unikając fałszywych tonów: niech język będzie zgodny z życiem, a wargi z sumieniem”.

Na zakończenie Papież pozdrowił kardynałów, biskupów, kapłanów, osoby konsekrowane oraz wszystkich wiernych. „Szczególnie pragnę wyrazić serdeczność i wdzięczność Siostrom Benedyktynkom z klasztoru Mater Ecclesiae, które swoją ukrytą i nieustanną modlitwą wspierają naszą wspólnotę i naszą posługę” - mówił Leon XIV.

Ojciec Święty, powołując się Benedykta XVI, podkreślił: „Niech radość tego momentu pozostanie i wzrasta w nas — ‘w naszym życiu osobistym i rodzinnym, w każdym środowisku, a szczególnie w życiu tej rodziny, która tutaj, w Watykanie, służy Kościołowi powszechnemu’” (Benedykt XVI, Zakończenie miesiąca maja, 31 maja 2012).

„Niech Pan nam błogosławi i zawsze nam towarzyszy, a Maryja wstawia się za nami. Dziękuję!” - podsumował Leon XIV.