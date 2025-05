Leon XIV wie, że młodzi są spragnieni wiary

Leon XIV jest głęboko przekonany o pilnej potrzebie głoszenia młodym Ewangelii, rozmawiania z nimi o Bogu, bo ponownie rodzi się w nich zainteresowanie wiarą. Wskazuje na to w rozmowie z Radiem Watykańskim przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przy Unii Europejskiej.

Krzysztof Bronk i Deborah Castellano Lubov - Watykan

Abp Bernardito Auza wziął udział w audiencji dla przedstawicieli biskupów Unii Europejskiej COMECE.

To nieprawda, że młodzi nie interesują się wiarą

Podczas rozmowy z Papieżem wywiązała się dyskusja na temat przekazu wiary nowym pokoleniom. „Leon XIV przyznał, że niektórzy ludzie, społeczeństwa, rządy twierdzą iż nie warto z dziećmi i młodzieżą rozmawiać o wierze, bo nie interesują się już religią i Bogiem. To nieprawda. Istnieje w nich pragnie wiary – powiedział Ojciec Święty. Potwierdził to również francuski arcybiskup, mówiąc o rekordowej liczbie młodych ludzi, którzy we Francji proszą o chrzest”.

Ewangelizacja w rodzinie

W tym kontekście zwrócono też uwagę na znaczenie przekazu wiary w rodzinach. Przyznano, że to przede wszystkim w rodzinie dokonuje się ewangelizacja, tym bardziej, że w coraz mniejszym stopniu rodzice mogą dziś liczyć na szkoły czy parafie.

Dyskredytacja rodziców

Abp Auza przestrzegł też przed dyskredytowaniem rodziców w oczach dzieci. Jego zdaniem ma to podważyć ich rolę w rodzinie, utrudniając tym samym przekaz wiary i wartości.