Leon XIV w Grotach Watykańskich: Nie lękać się. Słuchać Pana

Papież Leon XIV sprawował w niedzielę przed południem Mszę św. w Grotach Watykańskich, przy grobie świętego Piotra. W homilii powiedział, że naśladując Jezusa należy dawać dobry przykład młodym, aby wzrastała liczba powołań w Kościele. Zachęcał również przede wszystkim do słuchania Słowa Bożego, bo owce Jezusa słuchają Jego głosu.

Wojciech Rogacin - Watykan

Leon XIV pierwszą część homilii wygłosił w języku angielskim, drugą po włosku.

Zachęcać młodych przykładem

„Myślę o Dobrym Pasterzu, szczególnie w tę niedzielę, która ma tak wielkie znaczenie w Czasie Wielkanocnym” – powiedział Papież na początku homilii. I dodał, że w czasie, kiedy rozpoczyna się jego misja, do której wezwał go Kościół, nie ma lepszego wzoru niż sam Jezus Chrystus. „On jest Dobrym Pasterzem i to On daje nam życie: drogę, prawdę i życie” – mówił Leon XIV.

Leon XIV Msza św. w Grotach Watykańskich

Stwierdził, że jednym z powodów, dla których ta niedziela jest wyjątkowa są powołania. „Podczas niedawnych spotkań kardynałów, przed i po wyborze nowego papieża, wiele mówiliśmy o powołaniach w Kościele i o tym, jak ważne jest, abyśmy wszyscy wspólnie ich szukali. Przede wszystkim dając dobry przykład własnym życiem – z radością, żyjąc radością Ewangelii, nie zniechęcając innych, ale raczej szukając sposobów, aby zachęcać młodych ludzi do słuchania głosu Pana, do podążania za Nim i do służby w Kościele” – mówił Leon XIV, przypominając, że to Jezus jest Dobrym Pasterzem.

Nie lękać się

Drugim powodem wyjątkowości tej niedzieli – o którym Papież mówił już po włosku – jest uniwersalność Kościoła, na co wskazuje czytanie z Dziejów Apostolskich, kiedy Paweł i Barnaba zaczynają głosić Ewangelię całemu światu, po odrzuceniu przez Żydów.

„Wyruszają, jak wiemy, na tę wielką misję. Święty Paweł dociera do Rzymu, gdzie ostatecznie także ją wypełnia. To kolejny przykład świadectwa dobrego pasterza. Ale w tym przykładzie znajduje się także szczególne zaproszenie skierowane do nas wszystkich” – dodał Leon XIV.

Odwagi! Bez lęku! - mówił Papież

Papież zachęcał: „Odwagi! Bez lęku! Jezus wielokrotnie mówi w Ewangelii: ‘Nie lękajcie się.’ Trzeba mieć odwagę, aby dawać świadectwo – słowem, a przede wszystkim życiem: oddając życie, służąc, czasem z wielkimi ofiarami, by naprawdę żyć tą misją” – wskazał Ojciec Święty.

Słuchać Pana

Powiedział też, jak wazne jest w życiu słuchanie. Słowo „słuchać” stanowi odpowiedź na pytanie o życie: „Jak wyjaśnisz to, gdzie jesteś dziś?”

„Jakże ważne jest słuchanie! Jezus mówi: ‘Moje owce słuchają mego głosu.’ I myślę, że to bardzo ważne, abyśmy wszyscy coraz bardziej uczyli się słuchać – by wejść w dialog. Przede wszystkim z Panem: zawsze słuchać Słowa Bożego” – mówił Leon XIV.

Ojciec Święty zachęcał, aby uczyć się słuchać (@Vatican Media)

Dodał, że należy także umieć słuchać innych, budować mosty, nie osądzać, nie zamykać drzwi uważając, że to my znamy całą prawdę i nikt inny nie może nam nic powiedzieć.

„To bardzo ważne – słuchać głosu Pana, słuchać siebie nawzajem w tym dialogu i dostrzegać, dokąd Pan nas prowadzi. Idźmy razem w Kościele, prośmy Pana, aby dał nam tę łaskę: byśmy potrafili słuchać Jego Słowa, by służyć całemu Jego ludowi” – zakończył Leon XIV.