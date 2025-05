Leon XIV: Słowo Boże ożywia i porusza każdą rzeczywistość

Ta przypowieść mówi nam, że Bóg jest gotów „być rozrzutnym” dla nas, i że Jezus jest gotów umrzeć, aby przemienić nasze życie - wskazał Ojciec Święty rozważając biblijną przypowieść o siewcy. Podczas pierwszej audiencji generalnej, Leon XIV podjął – rozpoczęty przez papieża Franciszka – cykl katechez jubileuszowych: „Jezus Chrystus naszą nadzieją”.

ks. Marek Weresa – Watykan

Gdzie odnajduję siebie w tej historii?

Na początku katechezy, Papież wskazał, że przypowieści Jezusa pomagają odnaleźć nadzieję. One pokazują nam, jak Pan Bóg działa w historii naszego życia. Rozważana przypowieść o siewcy (Mt 13, 1-17) jest „swego rodzaju wprowadzeniem do wszystkich przypowieści”. To opowiadanie pokazuje sposób komunikacji Jezusa, który uczy nas jak głosić Ewangelię współcześnie.

Przypowieści ukazują historie z codzienności, ale chcą nas odesłać do głębszego znaczenia; zapraszają do stanięcia wobec pytań; do nie poprzestawania na pozorach. „Przypowieść rzuca przede mną słowo, które mnie prowokuje i pobudza do stawiania sobie pytań” - wskazał Leon XIV.

Jego słowo fascynuje i intryguje

„Przypowieść o siewcy mówi właśnie o dynamice słowa Bożego i skutkach, jakie ono wywołuje. Każde słowo Ewangelii jest bowiem jak ziarno zasiane w ziemi naszego życia” - powiedział Ojciec Święty. Dodał, że obraz „ziemi” występujący w Ewangelicznych obrazach odsyła nas do ludzkiego serca, ale także świata, wspólnoty, Kościoła. Papież przypomniał, że słowo Jezusa jest ukierunkowane do wszystkich, jednakże w każdym działa w inny sposób.

Bóg kieruje historią

Obraz siewcy, który sieje ziarno w miejsca, gdzie jest mało prawdopodobne, aby przyniosło plon, powoduje zdziwienie i stawia nas wobec pytania: „dlaczego tak robi?”.

Ojciec Święty powiedział, że kalkulacje – choć czasem konieczne w naszym życiu – nie dotyczą miłości! „Sposób, w jaki ten «rozrzutny» siewca sieje ziarno, jest obrazem tego, jak Bóg nas miłuje. Owszem, to prawda, że los ziarna zależy również od sposobu, w jaki gleba je przyjmuje i sytuacji, w której się znajduje, ale, przede wszystkim, ta przypowieść Jezusa mówi nam, że Bóg sieje ziarno swojego słowa na wszystkich rodzajach gleby, to znaczy w każdą sytuację naszego życia” - zaakcentował. Pan Bóg – mimo czasem naszej powierzchowności, rozproszeń, przytłoczenia troskami życia – daje nam szansę, aby „ziarno wykiełkowało”. „Tak właśnie nas miłuje: nie czeka, aż staniemy się najlepszą glebą, zawsze hojnie daje nam swoje słowo. Może widząc, że On nam ufa, zrodzi się w nas pragnienie bycia lepszą glebą. To jest nadzieja, oparta na skale hojności i miłosierdzia Boga” - dodał Papież.