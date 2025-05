Leon XIV (@Vatican Media)

Papież sport

Włochy

Leon XIV przyjął piłkarzy Napoli, tegorocznego mistrza Włoch

Leon XIV przyjął w Watykanie piłkarzy klubu Napoli, tegorocznego mistrza Włoch. W krótkim przemówieniu zwrócił uwagę na znaczenie pracy całego klubu, dzięki któremu udało się osiągnąć ten tytuł. Przypomniał też o edukacyjnym aspekcie sportu. Kiedy staje się on biznesem, ryzykuje utratę wartości – ostrzegł Papież. W pierwszych słowach odniósł się do medialnych pogłosek, jakby miał być kibicem Romy. Nie wszystko, co czytacie w gazetach jest prawdą – zażartował Leon XIV.

Krzysztof Bronk - Watykan Napoli po raz czwarty został mistrzem Włoch, po piątkowej wygranej z Cagliari. „Gratuluję zwycięstwa w mistrzostwach! To wielkie święto dla miasta Neapol” – powiedział do piłkarzy Leon XIV. Wasze zwycięstwo to wzór pracy zespołowej Zauważył, że takie zwycięstwo „to cel, który osiąga się po długiej drodze, gdzie najważniejsze nie jest jednorazowe osiągnięcie czy niezwykły wyczyn mistrza. Mistrzostwo zdobywa drużyna, a kiedy mówię ‘drużyna’, mam na myśli zarówno zawodników, jak i trenera wraz z całym zespołem oraz klub sportowy. Dlatego cieszę się, że mogę was teraz powitać, aby podkreślić ten aspekt waszego sukcesu, który uważam za najważniejszy”. Leon XIV wskazał na społeczne znaczenie takiej zespołowej pracy, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę, jak popularna jest we Włoszech i na całym świecie piłka nożna. Pamiętajcie o młodych, sport ma być wychowawczy Papież zwrócił też uwagę na edukacyjny aspekt sportu. „Niestety – powiedział – kiedy sport staje się biznesem, ryzykuje utratę wartości, które sprawiają, że jest edukacyjny, a nawet może stać się antyedukacyjny. Należy na to uważać, zwłaszcza w przypadku nastolatków. Apeluję do rodziców i działaczy sportowych: należy zwracać baczną uwagę na moralną jakość doświadczeń sportowych na poziomie wyczynowym, ponieważ w grę wchodzi rozwój ludzki młodzieży. Myślę, że rozumiemy się i nie trzeba dodawać nic więcej” – dodał Leon XIV. Dziękujemy, że przeczytałaś/eś ten artykuł. Jeśli chcesz być na bieżąco zapraszamy do zapisania się na newsletter klikając tutaj.

Tematy sport

Włochy