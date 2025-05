Leon XIV zaapelował o modlitwę o powołania i odwagę dla młodzieży

Podczas pierwszego niedzielnego spotkania z wiernymi, przed południową modlitwą Regina Caeli, Papież Leon XIV wyraził wdzięczność, że pierwsza niedziela jego posługi przypada w Niedzielę Dobrego Pasterza. Przypomniał m.in. o obchodzonym dziś 62. Światowym Dniu Modlitwy o Powołania i orędziu, jakie na tę okazję przygotował jeszcze papież Franciszek. Zapewnił, że wraz z całym Kościołem modli się o powołania, zwłaszcza do kapłaństwa i życia zakonnego, których Kościół bardzo dziś potrzebuje.

Dorota Abdelmoula-Viet - Watykan

Znak Dobrego Pasterza, który kocha Swe owce

„Uważam za dar Boży fakt, że pierwsza niedziela mojej posługi jako Biskupa Rzymu przypada w niedzielę Dobrego Pasterza - mówił Ojciec Święty na rozpoczęcie rozważania przed modlitwą Regina Caeli, pierwszą w jego pontyfikacie - W tę niedzielę, podczas Mszy św. zawsze czytana jest Ewangelia według św. Jana, z dziesiątego rozdziału, w której Jezus objawia się jako prawdziwy Pasterz, który zna i kocha swoje owce i za nie oddaje życie."

Papież powitał też uczestników jubileuszowego spotkania Orkiestr Dętych i Muzyki Ludowej, którzy obecni byli na Placu św. Piotra, dziękując za ich muzykę, którą uświetniają święto "Chrystusa Dobrego Pasterza: tak, to On prowadzi Kościół wraz ze swoim Duchem Świętym."

Kościół bardzo potrzebuje powołań i troski o młodzież

Leon XIV nawiązał też do obchodzonego dziś 62. Światowego Dnia Modlitw o Powołania, oraz orędzia, jakie przygotował na tę okazję jego poprzednik, papież Franciszek. „Dzisiaj, bracia i siostry, z radością modlę się wraz z wami i całym Ludem Bożym o powołania, zwłaszcza do kapłaństwa i życia zakonnego. Kościół bardzo tego potrzebuje!" - mówił Papież.

Przypomniał też o potrzebie szczególnej troski o młodych ludzi, w kontekście odnalezienia przez nich życiowego powołania. „Ważne jest, aby młodzi ludzie znaleźli w naszych wspólnotach akceptację, aby byli wysłuchani, by dodawano im odwagi na ich drodze powołania, i aby mogli liczyć na wiarygodne przykłady wielkodusznego oddania się Bogu i braciom" - powiedział. Zwrócił się do młodych ludzi, zachęcając, by nie bali się zaufać Chrystusowi.