Leon XIV przed Regina Caeli wezwał, do bycia współczującymi chrześcijanami

Każdy z nas może z ufnością powiedzieć: chociaż jestem kruchy, Pan nie wstydzi się mojego człowieczeństwa, przeciwnie – przychodzi, aby zamieszkać we mnie – mówił w niedzielne południe Papież Leon XIV przed modlitwą Regina Caeli. Rozważanie wygłosił z okna Pałacu Apostolskiego do wiernych zebranych na Placu Świętego Piotra.

Wojciech Rogacin – Watykan

Ojciec Święty podziękował zebranym za okazywaną mu życzliwość od pierwszych dni po rozpoczęciu posługi Piotrowej, prosząc jednocześnie, by wspierać go modlitwą i bliskością.

Chrystus uwalnia od trwogi i lęku

W rozważaniu Leon XIV nawiązał do czytania z Ewangelii tej niedzieli. „We wszystkim, do czego Pan nas wzywa – zarówno na drodze życia, jak i w wędrówce wiary – niekiedy czujemy, że to nas przerasta. Jednak, właśnie Ewangelia dzisiejszej niedzieli (por. J 14, 23–29) mówi nam, że nie powinniśmy oglądać się na własne siły, lecz na miłosierdzie Pana, który nas wybrał, pewni, że Duch Święty nas prowadzi i wszystkiego nas naucza” – mówił Ojciec Święty.

Papież wskazał, że uczniów zatrwożonych perspektywą śmierci Mistrza Jezus umacnia zapowiadając dar Ducha Świętego i obietnicę miłości Ojca.

„W ten sposób, Jezus uwalnia uczniów od wszelkiej trwogi i obaw, i może im powiedzieć: „Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka”. Jeśli bowiem trwamy w Jego miłości, On sam zamieszkuje w nas, nasze życie staje się świątynią Boga, a Jego miłość nas oświeca, znajduje sobie miejsce w naszym sposobie myślenia i w naszych wyborach, do tego stopnia, że rozszerza się także na innych i przenika wszystkie sytuacje naszego życia” – mówił Leon XIV.

Bóg bliski w codzienności

Podkreślił, że dzięki dzięki Duchowi Świętemu doświadczamy daru obecności i bliskości Boga także w codziennym życiu.

„To piękne, że patrząc na nasze powołanie, na powierzone nam rzeczywistości i osoby, na obowiązki, które podejmujemy, na naszą posługę w Kościele, każdy z nas może z ufnością powiedzieć: chociaż jestem kruchy, Pan nie wstydzi się mojego człowieczeństwa, przeciwnie – przychodzi, aby zamieszkać we mnie” – mówił Leon XIV.

Wezwał słuchających, aby podążali w radości wiary i byli świętym przybytkiem Pana. „Starajmy się nieść Jego miłość wszędzie, pamiętając, że każda siostra i każdy brat jest mieszkaniem Boga, i że Jego obecność objawia się szczególnie w maluczkich, ubogich i cierpiących, wzywając nas do bycia wrażliwymi i współczującymi chrześcijanami” – zaapelował Ojciec Święty, powierzając zebranych wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny.