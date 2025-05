Leon XIV pozdrowi uczestników Giro d’Italia, którzy przejadą przez Watykan

W niedzielę 1 czerwca o godzinie 15.30 Ojciec Święty pozdrowi kolarzy, biorących udział w wyścigu Giro d’Italia, podczas ich przejazdu przez terytorium Watykanu. Wydarzenie to poprzedzi Jubileusz Świata Sportu, zaplanowany na 14 i 15 czerwca, w ramach trwającego Roku Świętego.

Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan

Wspomnienie Franciszka i zapowiedź Jubileuszu Świata Sportu

Jak wyjaśnia Dykasteria ds. Kultury i Edukacji w komunikacie, zapowiadającym to wydarzenie, przejazd kolarzy przez Watykan to inicjatywa, do której przychylił się papież Franciszek. Pomysł ten zrodził się w 2021 r. przy okazji przekazania watykańskiemu stowarzyszeniu sportowemu Athletica Vaticana certyfikatu, potwierdzającego przynależność do Międzynarodowej Unii Kolarskiej.

Przejazd przez Watykan, który odbędzie się 1 czerwca, podczas ostatniego 108. etapu Giro d’Italia, będzie zapowiedzią Jubileuszu Świata Sportu, który 14 i 15 czerwca zgromadzi w Watykanie sportowców i działaczy z całego świata, pielgrzymujących z okazji Roku Świętego.

Symboliczna trasa przejazdu

Do Watykanu kolarze, którzy wyruszą spod Term Karakalli, wjadą od strony tzw. Cancello Petriano. Ich przejazd przez terytorium Państwa Watykańskiego nie będzie elementem sportowej rywalizacji, ale będzie miał charakter symboliczny. Trasa wewnątrz Murów Watykańskich będzie liczyła ok. 3 kilometrów. „Każdy metr opowiada historię i inspiruje duchowością, w spleceniu sztuki i natury z różnorodną i zaskakującą fauną” – czytamy w komunikacie.

Kolarze przejadą obok Bazyliki św. Piotra i jej zakrystii, a następnie skierują się do Ogrodów Watykańskich, mijając kościół św. Szczepana Abisyńskiego, stację kolejową i Pałac Gubernatoratu. Następnie udadzą się w stronę klasztoru Mater Ecclesiae, groty Matki Bożej z Lourdes, wieży św. Jana i lądowiska dla helikopterów. Jadąc wzdłuż murów – tzw. „szlakiem maryjnym” – miną znajdujące się tam wizerunki Maryjne z całego świata, m.in. wizerunek Matki Bożej Dobrej Rady, tak bliski Papieżowi Leonowi XIV.

Następnie sportowcy miną Muzea Watykańskie, absydę Bazyliki św. Piotra i Plac św. Marty, a Watykan opuszczą przez bramę Porta del Perugino. Na terytorium włoskim oficjalnie rozpoczną sportową rywalizację.

W przeszłości papieże wielokrotnie przyjmowali na audiencjach uczestników Giro d’Italia. W 1974 r. Paweł VI, który spotkał się z nimi na Dziedzińcu św. Damazego, symbolicznie dał sygnał do startu wyścigu. Jednak w tym roku kolarze po raz pierwszy przejadą tak długą trasą, okrążając Watykan wewnątrz jego murów.