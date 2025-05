Leon XIV powitany przez Miasto Rzym: Z wami jestem rzymianinem!

Życzę, aby Rzym – niezrównany pod względem bogactwa dziedzictwa historycznego i artystycznego – wyróżniał się zawsze wartościami człowieczeństwa i cywilizacji, które czerpią swoją siłę z Ewangelii – mówił Ojciec Święty podczas uroczystego powitania przez burmistrza Wiecznego Miasta Roberto Gualtieriego u stóp schodów kapitolińskich.

Wojciech Rogacin – Watykan

Przed uroczystym objęciem katedry Biskupa Rzymu w Bazylice św. Jana na Lateranie Leon XIV został uroczyście powitany niedaleko siedziby władz miejskich przez burmistrza Roberto Gualtieriego, a w ten sposób przez Miasto Rzym.

Wspólne zadanie w roku Jubileuszu

Roberto Gualtieri podziękował Leonowi XIV za odnowienie tradycji spotkania nowego Biskupa Rzymu z burmistrzem miasta u stóp Kapitolu. „Odczytujemy ten gest Waszej Świątobliwości jako potwierdzenie miłości, którą Ojciec Święty darzy Rzym” – mówił burmistrz.

Powitanie odbyło się u stóp schodów kapitolińskich (@Vatican Media)

Podkreślając uniwersalny wymiar związku Kościoła i Rzymu Gualtieri nawiązał do roku Jubileuszu Nadziei, jako wspólne zadanie do podjęcia obecnie. Dodał, że dzięki „wielkiemu darowi Jubileuszu” Rzym rozpoczął proces przemiany i podjął wiele projektów materialnych i niematerialnych.

Aby Rzym wyróżniał się wartościami

Papież Leon XIV w przemówieniu do burmistrza nawiązał do swoich pierwszych słów, wypowiedzianych po wyborze, z loggii Bazyliki Świętego Piotra. „Zaraz po wyborze przypomniałem braciom i siostrom zebranym na Placu św. Piotra, że jestem z nimi chrześcijaninem, a dla nich biskupem: dziś, w szczególny sposób, mogę powiedzieć, że dla was i z wami jestem rzymianinem!”

"Z wami jestem rzymianinem!" - mówił Ojciec Święty do zebranych (@Vatican Media)

Ojciec Święty zwrócił uwagę na dzieła ewangeliczne i miłosierdzia prowadzone przez Kościół w Rzymie od dwóch tysiącleci. „Wychowanie młodzieży i pomoc cierpiącym, oddanie na rzecz najuboższych i pielęgnowanie sztuki to wyraz troski o ludzką godność, którą w każdym czasie musimy wspierać, zwłaszcza wobec najmniejszych, słabych i ubogich. W roku świętym Jubileuszu ta troska obejmuje pielgrzymów przybywających z całego świata, a także korzysta z zaangażowania Administracji Miasta Rzymu, za które wyrażam serdeczną wdzięczność” – mówił Leon XIV.

„Panie Burmistrzu, życzę, aby Rzym – niezrównany pod względem bogactwa dziedzictwa historycznego i artystycznego – wyróżniał się zawsze także tymi wartościami człowieczeństwa i cywilizacji, które czerpią swoją żywotną siłę z Ewangelii. Z tymi uczuciami udzielam Apostolskiego Błogosławieństwa temu Miastu i wszystkim jego mieszkańcom” – zakończył Ojciec Święty.