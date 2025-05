Pierwszy wyjazd Papieża. Leon XIV odwiedził sanktuarium w Genazzano

Wielka radość i aplauz mieszkańców Genazzano. Papież Leon XIV złożył dziś po południu wizytę w tamtejszym sanktuarium augustiańskim Matki Bożej Dobrej Rady. To pierwszy wyjazd Leona XIV z Watykanu.

Wojciech Rogacin

Tłum mieszkańców i pielgrzymów zebrał się w sobotnie popołudnie wokół kościoła Matki Bożej Dobrej Rady w Genazzano niedaleko Rzymu. Papież Leon XIV odwiedził to augustiańskie sanktuarium.

Sanktuarium Matki Bożej Dobrej Rady w Genazzano

Na schodach kościoła powitał go ojciec Ludovico Centra OSA, rektor sanktuarium. Ojciec Święty pomachał do zebranej rzeczy wiernych, która natychmiast odpowiedziała ogromnym aplauzem. Po krótkiej rozmowie z o. Centrą wszedł na modlitwę do kościoła.

Po radosnym powitaniu przez kilkaset osób zgromadzonych na placu przed Sanktuarium, Papież wszedł do kościoła, gdzie pozdrowił zakonników i zatrzymał się na modlitwie – najpierw przed ołtarzem, a następnie przed wizerunkiem Matki Bożej, gdzie wraz z obecnymi odmówił modlitwę Jana Pawła II do Matki Dobrej Rady.

Papież modlił się przed wizerunkiem Matki Bożej

Bardzo pragnąłem przybyć tutaj

Na zakończenie, po odmówieniu „Zdrowaś Maryjo” i odśpiewaniu „Salve Regina”, Papież zwrócił się do obecnych w kościele, pozdrawiając ich oraz lud Genazzano zgromadzony na zewnątrz: „Bardzo pragnąłem przybyć tutaj w tych pierwszych dniach nowej posługi, którą powierzył mi Kościół, aby kontynuować tę misję jako następca Piotra”.

Przypominając wizytę, którą odbył po wyborze na przeora generalnego Zakonu Świętego Augustyna, oraz decyzję o „ofiarowaniu życia Kościołowi”, Papież podkreślił swoją „ufność w Matkę Dobrej Rady”, towarzyszkę „światła i mądrości”, przywołując słowa Maryi skierowane do sług podczas wesela w Kanie Galilejskiej, zapisane w Ewangelii św. Jana: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”.

Następnie razem ze wspólnotą Papież udał się do jednej z sal wewnętrznych na spotkanie prywatne.

Papież odmówił modlitwę Jana Pawła II

Nabożeństwo do Matki Bożej Dobrej Rady

Papież Leon XIV jeszcze jako kapłan i biskup wykazywał wielkie nabożeństwo do Matki Bożej Dobrej Rady. Począwszy od swojej formacji jako zakonnik augustiański, i zawsze powierzał się jego opiece. Jak czytamy w jego biografii: w 1985 roku, przygotowując doktorat, został wysłany na misję augustiańską w Chulucanas, w Piura, w Peru (1985–1986). W 1987 roku obronił pracę doktorską na temat „Rola przeora lokalnego w Zakonie Świętego Augustyna” i został mianowany dyrektorem ds. powołań oraz dyrektorem misji w Prowincji Augustiańskiej „Matki Dobrej Rady” w Olympia Fields, w stanie Illinois.

Następnie, w 1999 roku, został wybrany przeorem prowincjalnym Prowincji Augustiańskiej „Matki Dobrej Rady” w Chicago.

Tu modlił się Jan Paweł II

Prowadzone przez zakonników Zakonu Świętego Augustyna, sanktuarium przechowuje starożytny wizerunek Matki Bożej, pochodzący ze Szkodry w Albanii. To obraz szczególnie drogi zakonowi. Leona XIII, papież, który nigdy nie zdołał santuarium odwiedzić, w 1903 roku podniósł je do godności bazyliki mniejszej.

Inni papieże natomiast odwiedzili Matkę Dobrej Rady: Jan XXIII w 1959 roku i Jan Paweł II w 1993 roku. Dziś natomiast – Papież Leon XIV, który jako kardynał, 25 kwietnia 2024 roku, odprawił w Sanktuarium Mszę Świętą z okazji Święta „Przybycia” Matki Dobrej Rady. W swojej homilii ówczesny kardynał Prevost wyraził swoją pobożność wobec Maryi, zachęcając wiernych, by inspirowali się Jej postawą w szerzeniu pokoju i pojednania na świecie.