Leon XIV o kard. Wyszyńskim: niech was inspiruje do troski o Kościół i Ojczyznę

Leon XIV zachęcił Polaków do troski o Kościół i Ojczyznę na wzór kard. Stefana Wyszyńskiego, który – jak przypomniał – pomimo uwięzienia pozostał pasterzem wiernym Chrystusowi. Papież mówił o tym w słowie do Polaków, którzy wzięli udział w audiencji ogólnej na Placu św. Piotra.

Krzysztof Bronk – Watykan

Leon XIV do Polaków

„Pozdrawiam pielgrzymów polskich – powiedział Ojciec Święty. - Dziś wspominamy bł. kard. Stefana Wyszyńskiego, waszego Prymasa Tysiąclecia, który w czasach prześladowań Kościoła w Polsce – pomimo uwięzienia – pozostał pasterzem wiernym Chrystusowi. Poprzez ofiarę i dialog budował jedność w Kościele i społeczeństwie. Niech jego świadectwo inspiruje was do troski o Kościół i Ojczyznę. Z serca wam błogosławię”.

To sam Chrystus jest Dobrym Samarytaninem

Przemawiając w swym ojczystym języku do pielgrzymów angielskojęzycznych Leon XIV zauważy, „że sam Chrystus jest Dobrym Samarytaninem, który leczy nasze rany i przywraca nam nadzieję. Zwróćmy się zatem do Najświętszego Serca [Jezusa], wzoru prawdziwego człowieczeństwa i prośmy Go, aby nasze serca stały się coraz bardziej podobne do Jego Serca”.