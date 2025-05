Leon XIV o ekumenizmie i relacjach z innymi religiami

Leon XIV przyjął przedstawicieli niekatolickich Kościołów i wspólnot kościelnych, a także religii niechrześcijańskich, którzy wczoraj wzięli udział w inauguracji jego pontyfikatu. Podkreślił, że dążenie do widzialnej jedności chrześcijan, opartej na wierności Jezusowi, jest dla niego priorytetem. Zwracając się do niechrześcijan, przyznał, że religie mogą przyczynić się do pokoju, jeśli będą wolne od ideologicznych i politycznych uwarunkowań.

Krzysztof Bronk – Watykan

Jedność chrześcijan tylko jednością w wierze

Zwracając się do przedstawicieli wyznań chrześcijańskich Leon XIV przypomniał, że jego wybór na Stolicę Piotrową zbiega się w czasie z 1700. rocznicą Soboru Nicejskiego, który wypracował wspólne dla wszystkich Kościołów wyznanie wiary. „Podążając drogą ku przywróceniu pełnej komunii między wszystkimi chrześcijanami, uznajemy, że jedność ta może być jedynie jednością w wierze – zastrzegł Papież. - Jako biskup Rzymu uważam za jeden z moich priorytetowych obowiązków dążenie do przywrócenia pełnej i widzialnej komunii między wszystkimi, którzy wyznają tę samą wiarę w Boga Ojca i Syna, i Ducha Świętego”.

Im bardziej wierni Jezusowi, tym bardziej zjednoczeni

Leon XIV przyznał, że jedność była jego stałą troską. Świadczą o tym słowa, które obrał na biskupie zawołanie. „In Illo uno unum, wyrażenie św. Augustyna z Hippony, przypomina, że nawet jeśli jest nas wielu, to ‘w Tym jedynym – to znaczy w Chrystusie – jesteśmy jedno’ (Enarr. in Ps., 127, 3). Nasza komunia urzeczywistnia się bowiem w takim stopniu, w jakim zbliżamy się do Pana Jezusa Chrystusa. Im bardziej jesteśmy Mu wierni i posłuszni, tym bardziej jesteśmy zjednoczeni między sobą”.

Religie wolne od uwarunkowań

Zwracając się z kolei do przedstawicieli religii niechrześcijańskich Leon XIV podkreślił, że „dzisiaj jest czas dialogu i budowania mostów”. Zwrócił też uwagę na szczególny wkład, jaki wniósł na tym polu Franciszek. „W świecie zranionym przemocą i konfliktami – powiedział Papież – każda z reprezentowanych tu wspólnot wnosi swój wkład w postaci mądrości, współczucia, zaangażowania na rzecz dobra ludzkości i ochrony wspólnego domu. Jestem przekonany, że jeśli będziemy zgodni i wolni od ideologicznych i politycznych uwarunkowań, będziemy mogli skutecznie powiedzieć ‘nie’ wojnie i ‘tak’ pokojowi, ‘nie’ wyścigowi zbrojeń i ‘tak’ rozbrojeniu, ‘nie’ gospodarce, która zubaża narody i Ziemię, i ‘tak’ integralnemu rozwojowi”.

Szczególne relacje z judaizmem

Z osobnym pozdrowieniem Leon XIV zwrócił się do wyznawców judaizmu i islamu. „Ze względu na żydowskie korzenie chrześcijaństwa - powiedział Papież – wszyscy chrześcijanie mają szczególną relację z judaizmem. Deklaracja soborowa Nostra aetate (nr 4) podkreśla wielkość wspólnego dziedzictwa duchowego chrześcijan i żydów, zachęcając do wzajemnego poznania i szacunku. Dialog teologiczny między chrześcijanami i żydami pozostaje zawsze ważny i bardzo mi leży na sercu. Nawet w tych trudnych czasach, naznaczonych konfliktami i nieporozumieniami, konieczne jest kontynuowanie z zapałem naszego tak cennego dialogu”.

Dialog z islamem, wolność sumienia

Również w słowach skierowanych do przedstawicieli islamu, Papież odwołał się do tego, co na temat tej religii mówi Sobór Watykański II, wskazując przy tym na potrzebę wzajemnego szacunku i respektowania wolności sumienia. ‘Stosunki między Kościołem katolickim a muzułmanami – powiedział Leon XIV - charakteryzują się rosnącym zaangażowaniem na rzecz dialogu i braterstwa, któremu sprzyja szacunek dla tych braci i sióstr, ‘czcicieli jedynego Boga, żywego i samoistnego, miłosiernego i wszechmocnego, Stworzyciela nieba i ziemi, który przemówił do ludzi” (Nostra aetate., 3). Takie podejście, oparte na wzajemnym szacunku i wolności sumienia, stanowi solidną podstawę do budowania mostów między naszymi wspólnotami”.