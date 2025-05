Leon XIV: nigdy więcej wojny!

W pozdrowieniach po modlitwie Regina Caeli Ojciec Święty w stanowczy sposób zaapelował o pokój na świecie, zawierzając go wstawiennictwu Matki Bożej, Królowej Pokoju, aby wyprosiła u Chrystusa cud pokoju.

Dorota Abdelmoula-Viet - Watykan

Ojciec Święty nawiązał do 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej i używając słów swego poprzednika, Franciszka, wyraził ubolewanie z powodu o trwającej "III wojny światowej w kawałkach". Z loggii Bazyliki Watykańskiej powtórzył wezwanie św. Jana Pawła II: "Nigdy więcej wojny", kierując je do wielkich tego świata.

Papież zapewnił, że nosi w sercu dramat ukochanego narodu ukraińskiego, pogrążonego w wojnie. Zaapelował o "autentyczny, sprawiedliwy i trwały pokój" i o jego jak najszybsze osiągnięcie. Dodał też, że z bólem przyjmuje wiadomości o trwającym dramacie w Strefie Gazy i wezwał do pokoju, zapewnienia pomocy humanitarnej i uwolnienia zakładników. Leon XIV docenił zawieszenie broni między Indiami i Pakistanem i zaapelował, by również tam doprowadzono do trwałego pokoju. Jego osiągnięcie, na całym świecie zawierzył wstawiennictwu Maryi, Królowej Pokoju, zdolnej wyprosić u Chrystusa "cud pokoju".

Podczas południowej modlitwy Regina Caeli, pierwszej w pontyfikacie Leona XIV, na Placu św. Piotra zebrało się ponad 100 tys. wiernych. W rozważaniu przed modlitwą Papież przypomniał m.in. o obchodzonym dziś 62. Światowym Dniu Modlitwy o Powołania. Zachęcił, by modlić się o nie, gdyż Kościół bardzo ich dziś potrzebuje. Zaapelował też o otoczenie troską młodych ludzi, a do nich samych zwrócił się z apelem, by nie lękali się przyjąć zaproszenia, jakie kieruje do nich Kościół i Chrystus Pan".