Leon XIV: Nie ulec pokusie stania się samotnym wodzem

Prawdziwą władzę Piotra stanowi miłość Chrystusa – mówił Leon XIV w homilii podczas Mszy świętej inaugurującej jego pontyfikat. Ojciec Święty podkreślił, że świętemu Piotrowi Chrystus powierzył konkretne zadania - „miłować więcej” i oddać swoje życie za owczarnię. "Piotr ma paść owczarnię, nie ulegając nigdy pokusie, by stać się samotnym wodzem, lub przywódcą wynoszącym się ponad innych" - mówił Papież.

Vatican News

„Nigdy nie chodzi o zdobywanie innych poprzez dominację, religijną propagandę czy za pomocą narzędzi władzy, lecz chodzi zawsze i wyłącznie o to, by miłować tak, jak czynił to Jezus” – zaznaczył Papież.

Leon XIV przypomniał, że to sam Apostoł Piotr nazwał Chrystusa „kamieniem (…) który stał się głowicą węgła”. Zatem – kontynuował Ojciec Święty – skoro kamieniem jest Chrystus, to Piotr ma paść owczarnię. „Nie ulegając nigdy pokusie, by stać się samotnym wodzem lub przywódcą wynoszącym się ponad innych, który czyni się panem powierzonych sobie osób” – powiedział Leon XIV. Jak dodał, to od Piotra wymaga się, by służył wierze braci, idąc razem z nimi. „Wszyscy jesteśmy żywymi kamieniami, wezwanymi do budowania Bożego domu” – dodał, cytując św. Augustyna: „Kościół tworzą wszyscy ci, którzy trwają w zgodzie z braćmi i miłują bliźniego”.