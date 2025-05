Leon XIV: Miłość i jedność, bez dominacji i propagandy

Miłość i jedność – oto są dwa wymiary misji, powierzonej Piotrowi przez Jezusa – powiedział Leon XIV w homilii podczas uroczystej inauguracji swego pontyfikatu.

Vatican News

Jak wskazał Leon XIV o tym zadaniu miłości i jedności opowiada fragment Ewangelii prowadzący nad Jezioro Tyberiadzkie. Tam Jezus rozpoczął misję otrzymaną od Ojca: „łowić” ludzkość, aby ocalić ją z wód zła i śmierci.

„Przechodząc brzegiem tego jeziora, powołał Piotra i innych pierwszych uczniów, aby byli, tak jak On, rybakami ludzi; a teraz, po Zmartwychwstaniu, to właśnie oni mają kontynuować tę misję, stale na nowo zarzucać sieci, by rzucić w wody świata nadzieję Ewangelii” – mówił Papież.

I dodał: „A jak Piotr może kontynuować to zadanie? Ewangelia mówi nam, że jest to możliwe tylko dlatego, że w swoim życiu doświadczył nieskończonej i bezwarunkowej miłości Boga, także w chwili upadku i zaparcia się.”

„Kiedy Jezus pyta Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie? (J 21, 16), odnosi się więc do miłości Ojca. To tak, jakby Jezus mówił: tylko jeśli poznałeś i doświadczyłeś tej miłości Boga, która nigdy nie ustaje, będziesz mógł paść owce moje; tylko w miłości Boga Ojca zdołasz kochać swoich braci „więcej”, czyli składając ofiarę życia za swoich braci” -wyjaśnił Leon XIV.

„Posługa Piotra jest naznaczona właśnie tą miłością ofiarną, ponieważ Kościół Rzymski przewodniczy w miłości, a jego prawdziwą władzę stanowi miłość Chrystusa. Nigdy nie chodzi o zdobywanie innych poprzez dominację, religijną propagandę czy za pomocą narzędzi władzy, lecz chodzi zawsze i wyłącznie o to, by miłować tak, jak czynił to Jezus” – dodał Ojciec Święty.