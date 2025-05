Leon XIV do dyrektorów Papieskich Dzieł Misyjnych: bądźcie misjonarzami nadziei

Papież wzywa do gorliwego głoszenia Ewangelii i umacniania misyjności Kościoła. Leon XIV spotkał się w Watykanie z dyrektorami Papieskich Dzieł Misyjnych z pięciu kontynentów. „Mamy nieść wszystkim ludziom - a wręcz wszystkim stworzeniom - ewangeliczną obietnicę prawdziwego i trwałego pokoju” – zaapelował Ojciec Święty.

Karol Darmoros

Misje fundamentem ewangelizacji

W Sali Klementyńskiej Pałacu Apostolskiego Leon XIV powitał przedstawicieli Papieskich Dzieł Misyjnych z ponad 120 krajów. Dziękował za ich służbę ewangelizacji. Nazwał Dzieła „głównym środkiem” budzenia odpowiedzialności misyjnej wśród wszystkich ochrzczonych. Jak podkreślał, Papieskie Dzieła Rozkrzewiania Wiary wspierają młode Kościoły przez programy duszpasterskie, katechezę, budowę świątyń, opiekę zdrowotną i edukację. Wskazywał też na rolę Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci w formacji najmłodszych i Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła w rozwoju powołań misyjnych.

Papież nawiązał w tym kontekście do Soboru Watykańskiego II. Zauważył, że promowanie „gorliwości apostolskiej” wśród Ludu Bożego pozostaje istotnym elementem odnowy Kościoła a obecnie – mówił Ojciec Święty - jest to zadanie tym bardziej naglące. „Nasz świat, zraniony wojną, przemocą i niesprawiedliwością, potrzebuje usłyszeć orędzie Ewangelii o miłości Boga i doświadczyć pojednawczej mocy łaski Chrystusa” – powiedział Leon XIV. Dlatego też – dodawał Papież – Kościół jest coraz bardziej wezwany do bycia „Kościołem misyjnym, który otwiera ramiona na świat, głosi Słowo i staje się zaczynem zgody dla ludzkości”. Papież powtórzył tym samym apel z niedzielnej Mszy świętej inaugurującej jego pontyfikat.

Promowanie misyjności

Papież podkreślił też znaczenie Niedzieli Misyjnej, obchodzonej w przedostatnią niedzielę października. Leon XIV przypomniał, że dziś Kościół, podobnie jak po dniach Pięćdziesiątnicy, podąża przez historię „z ufnością, radością i odwagą, głosząc imię Jezusa oraz zbawienie zrodzone z wiary w zbawczą prawdę Ewangelii”. Zachęcił też dyrektorów krajowych Papieskich Dzieł Misyjnych do priorytetowego traktowania odwiedzin w diecezjach, parafiach i wspólnotach, aby pomóc wiernym „dostrzec fundamentalne znaczenie misji” Jak dodawał, chodzi także o wspieranie „naszych braci i sióstr w tych częściach świata, gdzie Kościół jest młody i rozwija się”.

W komunii i dla całego świata

Szczególne miejsce Leon XIV poświęcił dwóm elementom tożsamości Papieskich Dzieł Misyjnych: komunii i powszechności. Przywołując słowa św. Augustyna, będące zarazem jego dewizą „W Nim stanowimy jedno” (In Illo uno unum), Papież podkreślił, że Kościół, ożywiany Duchem Świętym, jest komunią wierzących umożliwiającą wejście w doskonałą harmonię Najświętszej Trójcy. Jak tłumaczył, docenienie komunii otwiera Kościół na powszechny wymiar misji ewangelizacji i inspiruje do przekraczania granic parafii, diecezji i narodów.

„Odnowione skoncentrowanie na jedności i powszechności Kościoła, odnosi się właśnie do autentycznego charyzmatu Papieskich Dzieł Misyjnych. Powinno ono zatem inspirować rozpoczęty już przez was proces odnowy statutów” – zaznaczył Leon XIV. Wyraził ufność, że te działania umocnią członków Dzieł w powołaniu do bycia „zaczynem misyjnego zapału”. Papież nawiązał też do trwającego Roku Jubileuszowego obchodzonego pod hasłem „pielgrzymi nadziei”. „Nawiązując do słów, które Papież Franciszek wybrał jako temat tegorocznego Światowego Dnia Misyjnego, pragnę zakończyć, zachęcając Was, byście nadal byli ‘misjonarzami nadziei wśród wszystkich narodów’” – wezwał Ojciec Święty.