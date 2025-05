Leon XIV do nowo wyświęcanych prezbiterów: Bądźcie wiarygodni

Lud Boży jest liczniejszy, niż nam się wydaje. Nie wyznaczajmy mu granic - mówił Papież Leon XIV do 11 diakonów, którzy w sobotę z jego rąk przyjmują święcenia prezbiteratu. Ojciec Święty wezwał nowo wyświęcanych do życia czytelnego, wiarygodnego i wezwał ich, by razem odbudować „wiarygodność zranionego Kościoła, posłanego do zranionej ludzkości, wśród zranionego stworzenia”.

Wojciech Rogacin - Watykan

Jedenastu nowych prezbiterów Papież Leon XIV wyświęcanych jest w sobotę podczas uroczystości w Bazylice Świetego Piotra. Najmłodszy z nich ma 28 lat, najstarszy 49. Wszyscy pochodzą z Diecezji Rzymskiej.

„Dziś jest dzień wielkiej radości dla Kościoła i dla każdego z was, przyjmujących święcenia prezbiteratu — wraz z waszymi rodzinami, przyjaciółmi i towarzyszami drogi w latach formacji” – mówił Leon XIV w homilii podczas Mszy św. Podkreślił, że tożsamość kapłana zależy od zjednoczenia z Chrystusem, Najwyższym i Wiecznym Kapłanem.

„Wy jesteście świadectwem tego, że Bóg nie przestał gromadzić swoich dzieci — choć tak różnych — i wprowadzać ich w dynamiczną jedność” – mówił Papież i podkreślił, że „radość Boża nie jest hałaśliwa, ale naprawdę zmienia historię i zbliża nas do siebie nawzajem.”

Czyńcie miejsce wiernym

Leon XIV wskazał nowo wyświęcanym, że bycie sługami Boga łączy wszystkich z ziemią: nie ze światem idealnym, lecz z tym rzeczywistym. „Tak jak Jezus, spotykacie osoby z krwi i kości, które Ojciec stawia na waszej drodze. Im poświęcacie siebie – nie oddzielając się od nich, nie izolując, nie czyniąc z otrzymanego daru swego rodzaju przywileju. Papież Franciszek wielokrotnie nas przed tym przestrzegał, ponieważ samowystarczalność gasi ogień misji” – przypomniał Ojciec Święty. I dodał, że Kościół jest skierowany na zewnątrz, ku innym, tak jak życie, męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa są skierowane ku innym.

Papież nawiązał do czytania z Dziejów Apostolskich, kiedy Paweł przekazuje starszym w Efezie sekret każdej misji: „’Duch Święty ustanowił was biskupami’ (Dz 20,28). Nie panami, lecz doglądającymi. Misja należy do Jezusa” – mówił Papież. „Dzień Wniebowstąpienia uczy nas Jego niewidzialnej obecności. On nam ufa, robi dla nas miejsce – nawet powiedział: ‘Pożyteczne jest dla was moje odejście’ (J 16,7)” – wskazywał Leon XIV i kontynuował: „Także my, biskupi, drodzy kandydaci do święceń, włączając was dziś w misję, robimy wam miejsce. A wy czyńcie miejsce wiernym i każdemu stworzeniu, którym Zmartwychwstały bliski i w którym lubi nas nawiedzać i zadziwiać. Lud Boży jest liczniejszy, niż nam się wydaje. Nie wyznaczajmy mu granic.”

Przejrzystość życia i wiarygodność

Ojciec Święty apelował, by nowi prezbiterzy kierowali się zasadą wypowiedzianą przez św. Pawła, a dotyczącą przejrzystości życia. Przytoczył wypowiedź Pawła z Dziejów Apostolskich: „Wy wiecie, jaki byłem z wami przez cały czas” (Dz 20,18).

„Zachowajmy to wyrażenie mocno wyryte w naszych sercach i umysłach! ‘Wy wiecie, jaki byłem z wami’ – przejrzystość życia. Życie znane, czytelne, wiarygodne! Jesteśmy wśród ludu Bożego, abyśmy mogli stanąć przed nim z wiarygodnym świadectwem” – mówił Leon XIV.

Apelował do nowo wyświęcanych: „Razem odbudujemy wiarygodność zranionego Kościoła, posłanego do zranionej ludzkości, wśród zranionego stworzenia. Nie jesteśmy jeszcze doskonali, ale chodzi o to, by być wiarygodnymi.”

Wyzwalać, nie posiadać

Papież dodał za św. Pawłem (2 Kor 5,14), że Miłość Chrystusa przynagla nas, obejmuje nas. „To obejmowanie, które wyzwala i pozwala nam nie posiadać nikogo. Wyzwalać, nie posiadać. Jesteśmy Boży — nie ma większego bogactwa, które można by docenić i dzielić się nim. To jedyne bogactwo, które, gdy jest dzielone, pomnaża się” – mówił.

„Tak więc życie tych braci, którzy wkrótce zostaną wyświęceni na prezbiterów, ma głębokie znaczenie. Dziękujemy im oraz dziękujemy Bogu, który ich powołał do służby całemu ludowi kapłańskiemu. Razem bowiem łączymy niebo z ziemią. W Maryi, Matce Kościoła, jaśnieje to wspólne kapłaństwo, które wywyższa pokornych, łączy pokolenia i czyni nas błogosławionymi” – mówił Leon XIV odnosząc się do hymnu Maryi Magnificat.