Leon XIV do mediów: rozbrójmy komunikację z nienawiści

W Auli Pawła VI Papież spotkał się z przedstawicielami mediów z całego świata, dziękując za ich pracę i wzywając do komunikacji opartej na prawdzie i odrzucającej paradygmat wojny. „Rozbrójmy słowa, a pomożemy rozbroić świat” – powiedział Leon XIV. Ojciec Święty podkreślił znaczenie wolności prasy i wyraził solidarność z uwięzionymi dziennikarzami. Papież zaapelował też o odpowiedzialność w wykorzystaniu sztucznej inteligencji.

Karol Darmoros

Wyrazy uznania i solidarności

Papież Leon XIV rozpoczął od podziękowania mediom za ich pracę w ostatnich tygodniach, które nazwał „czasem łaski dla Kościoła”. Zwrócił uwagę na relacje z Wielkiego Tygodnia, śmierci papieża Franciszka i konklawe. „Nawet wówczas potrafiliście ukazać piękno miłości Chrystusa, która jednoczy i czyni nas jednym ludem, prowadzonym przez Dobrego Pasterza” – zauważył Papież. Wyraził też solidarność z prześladowanymi dziennikarzami, apelując o uwolnienie uwięzionych „za poszukiwanie i przekazywanie prawdy”. Leon XIV dodał, że w tych osobach Kościół dostrzega „odwagę tych, którzy bronią godności, sprawiedliwości oraz prawa człowieka do informacji, ponieważ tylko świadomi obywatele mogą podejmować wolne decyzje”.

Komunikacja budująca pokój

Odwołując się do Kazania na Górze, Papież przypomniał słowa Jezusa: „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój” (Mt 5,9), wskazując, że dotyczą one szczególnie ludzi mediów. „To błogosławieństwo stawia wyzwania wobec każdego z nas, ale w szczególny sposób odnosi się do was, wzywając każdego z was do dążenia do innego stylu komunikacji – takiej, która nie dąży do konsensusu za wszelką cenę, nie posługuje się słowami pełnymi agresji, nie podąża za kulturą rywalizacji i nigdy nie oddziela dążenia do prawdy od miłości, z jaką mamy jej pokornie szukać” – podkreślił Leon XIV. Zauważył ponadto, że „pokój zaczyna się od każdego z nas”. Ojciec Święty wyjaśniał, że chodzi o sposób, w jaki patrzymy, słuchamy i mówimy o innych. „Musimy powiedzieć «nie» wojnie słów i obrazów, musimy odrzucić paradygmat wojny” – wezwał.

Wyzwania współczesności i nasze zadanie

Papież zwrócił uwagę na współczesne wyzwania, szczególnie rozwój sztucznej inteligencji. Jak zauważył Leon XIV, posiada ona ogromny potencjał, ale „wymaga odpowiedzialności i rozeznania, aby mogła być wykorzystywana na rzecz dobra wszystkich, by mogła przynieść korzyści całej ludzkości”. Według Ojca Świętego, ta odpowiedzialność dotyczy każdego, proporcjonalnie do jego wieku i roli w społeczeństwie. Cytując św. Augustyna, przypomniał, że to my kształtujemy czasy, w których żyjemy: „Żyjmy dobrze, a czasy będą dobre. To my jesteśmy czasami” (Kazanie 311). Leon XIV wskazał, że żyjemy w czasach, w których trudno się odnaleźć i które trudno opisać. „Stanowią one wyzwanie dla nas wszystkich, przed którym nie powinniśmy uciekać. Przeciwnie, wymagają one od każdego z nas, niezależnie od pełnionej roli i posługi, aby nie ulegać przeciętności” – zaznaczył Papież.

Wezwanie do "rozbrojenia" słów

Leon XIV przywołał przesłanie papieża Franciszka na tegoroczny Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu: „Rozbrójmy komunikację od wszelkich uprzedzeń i uraz, fanatyzmu, a nawet nienawiści; uwolnijmy ją od agresji”. Papież zauważył, że jako ludzkość nie potrzebujemy „głośnej, brutalnej komunikacji, lecz komunikacji, która potrafi słuchać i zbierać głosy słabych, którzy nie mają głosu”. Ojciec Święty zaapelował ponadto, by „rozbroić słowa”, by w ten sposób pomóc „rozbroić świat”. „Rozbrojona i rozbrajająca komunikacja pozwala nam podzielić się innym spojrzeniem na świat i działać w sposób zgodny z naszą ludzką godnością” – mówił.

Podziękowanie za wierność prawdzie

Papież podziękował dziennikarzom także za przełamywanie stereotypów o Kościele: „Dziękuję wam, ponieważ uchwyciliście istotę tego, kim jesteśmy, i przekazaliście ją całemu światu za pośrednictwem wszelkich dostępnych środków przekazu” – powiedział Leon XIV. Ojciec Święty zaapelował do ludzi mediów, by świadomie i odważnie wybierali „drogę komunikacji na rzecz pokoju”.