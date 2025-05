Leon XIV do katolików wschodnich: uczycie nas prymatu Boga i poczucia tajemnicy

Kościół musi uczyć się od chrześcijańskiego Wschodu prymatu Boga i poczucia tajemnicy w liturgii - mówił Leon XIV do przedstawicieli katolickich Kościołów wschodnich. Zauważył, że często są to Kościoły męczeńskie. Zadeklarował, że dołoży wszelkich starań, aby na świecie powrócił pokój. Zapowiedział też podjęcie niezbędnych kroków, by katolikom wschodnim żyjącym w diasporze pomóc zachować ich tradycję i tożsamość.

Krzysztof Bronk – Watykan

Rok Święty Kościołów wschodnich

Katolickie Kościoły wschodnie przeżywają w Rzymie swój Jubileusz. Leon XIV wyraził radość, że to właśnie im może poświęcić jedno z pierwszych spotykań swego pontyfikatu.

Leon XIV: potrzebujemy odzyskać poczucie tajemnicy w liturgii i prymatu Boga

Misterium i prymat Boga

Papież wskazał na wkład, jaki mogą wnieść wschodnie tradycje chrześcijańskie do współczesnego Kościoła. „Jak bardzo potrzebujemy odzyskać poczucie misterium, tak żywe w waszych liturgiach, które angażują całą istotę człowieka, opiewają piękno zbawienia i wzbudzają zdumienie nad boską wielkością, która obejmuje ludzką małość! – powiedział Leon XIV. - Jak ważne jest, byśmy także w Kościele zachodnim na nowo odkryli sens prymatu Boga, wartość mistagogii, nieustannego wstawiennictwa, pokuty, postu, płaczu za grzechy własne i całej ludzkości (penthos), tak typowych dla duchowości wschodniej! Dlatego tak ważne jest, byście zachowali swoje tradycje, bez osłabiania ich, na przykład ze względu na wygodę i praktyczność, aby nie zostały skażone duchem konsumpcjonizmu i utylitaryzmu”.

Uzdrawiająca moc duchowości

Papież wskazał na uzdrawiającą moc duchowości chrześcijańskiego Wschodu. „W nich dramatyczne poczucie ludzkiej nędzy łączy się z zadziwieniem nad Bożym miłosierdziem, tak że nasze upadki nie prowadzą do rozpaczy, ale zapraszają nas, abyśmy przyjęli łaskę bycia osobami uzdrowionymi, przebóstwionymi i wyniesionymi ku wysokościom nieba”.

Dzieło zbawienia rozpoczęło się na Wschodzie

Ojciec Święty podkreślił, że obecność Kościołów wschodnich jest bezcenna. Odwołując się przede wszystkim do nauczania Leona XIII, ale też św. Jana Pawła II, przypomniał, że dzieło zbawienia rozpoczęło się właśnie na Wschodzie, który stanowi pierwotne środowisko rodzącego się Kościoła. Niektóre ze wschodnich liturgii nadal posługują się językiem Pana Jezusa.

Zagrożenia diaspory na Zachodzie

Leon XIV zaznaczył, że trzeba zabiegać o zachowanie obrządków wschodnich. Odnosi się to w szczególności do chrześcijan, którzy musieli opuścić swą ojczyznę. „Przybywając na Zachód, ryzykują utratę nie tylko ojczyzny, ale także swojej tożsamości religijnej. I tak, w miarę upływu pokoleń, zatracane jest bezcenne dziedzictwo Kościołów wschodnich”.

Kościół będzie chronił tradycje wschodnie

Papież zapewnił, że będzie chronił i promował Kościoły wschodnie, szczególnie w diasporze. Chodzi tu nie tylko o tworzenie niezbędnych struktur, ale o zamianę świadomości wśród ogółu katolików. Papież przypominał, że Leon XIII przewidział kary dla tych, którzy usiłują odciągnąć katolików wschodnich od ich obrządków. Papież zapowiedział, że wydane zostaną normy i wytyczne, które pozwolą duchownym obrządku łacińskiego skutecznie wspierać katolików wschodnich, by zachowali swą tradycję i wzbogacali nią innych.

Leon XIV do Kościołów wschodnich: poznaliście otchłań przemocy, lecz Chrystus mówi: "Pokój wam"

Kościoły męczeńskie

Ojciec Święty zauważył, że Kościoły wschodnie często są Kościołami męczeńskimi. „Kto więc, jeśli nie wy – mówił Papież - może głosić słowa nadziei w otchłani przemocy? Kto bardziej niż wy, którzy znacie z bliska okrucieństwo wojny (…) od Ziemi Świętej po Ukrainę, od Libanu i Syrii po Bliski Wschód, Tigray i Kaukaz – Ile przemocy! I nad tym wszystkim okrucieństwem – nad masakrą tylu młodych istnień, które powinny budzić powszechne oburzenie, bo w imię wojennego podboju giną ludzie – rozlega się jedno wezwanie: nie tyle papieskie, co Chrystusa, który powtarza: ‘Pokój wam!’”

Leon XIV: podejmę wszelkie możliwe wysiłki na rzecz pokoju

Podejmę wszelkie wysiłki na rzecz pokoju

Papież zapewnił, że podejmie wszelkie możliwe wysiłki na rzecz pokoju. „Stolica Apostolska – powiedział - jest do dyspozycji, aby strony konfliktu mogły się spotkać i spojrzeć sobie w oczy, by narodom przywrócić nadzieję oraz godność, do której mają prawo – godność pokoju. Ludy pragną pokoju a ja, w szczerości serca, zwracam się do przywódców: spotkajmy się, rozmawiajmy, negocjujmy!”

Odrzućmy manichejskie podziały na dobrych i złych

Leon XIV podkreślił, że wojna nigdy nie jest nieunikniona. „Broń może i powinna zamilknąć, gdyż nie rozwiązuje problemów, lecz je pogłębia” – podkreślił Papież. Przypomniał, że „inni nie są przede wszystkim wrogami, lecz istotami ludzkimi – nie złymi, by ich nienawidzić, lecz osobami, z którymi trzeba rozmawiać. Odrzućmy manichejskie podziały, które w narracjach przemocy dzielą świat na dobrych i złych”.

Chrześcijanie muszą móc pozostać u siebie

Ojciec Święty przypomniał, że chrześcijanom należy zapewnić możliwość — nie tylko w słowach — pozostania na swoich ziemiach z wszystkimi prawami niezbędnymi do bezpiecznego życia. Proszę was: zaangażujmy się w to! – zaapelował Papież.