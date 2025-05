Leon XIV do CELAM: głośmy ubogim Chrystusa, dajmy im udział w Jego radości (@Vatican Media)

Musimy pamiętać, że to obecny wśród nas Zmartwychwstały Chrystus chroni i prowadzi Kościół, ożywiając go nadzieją poprzez miłość, która została wylana w nasze serca poprzez Ducha Świętego, który został nam dany – pisze Leon XIV w telegramie do Rady Episkopatów Ameryki Łacińskiej CELAM. W tym roku obchodzi ona 70-lecie istnienia.

Krzysztof Bronk – Watykan Zgodnie z kryteriami Biblii, Tradycji i nauczania Kościoła Papież wskazuje, że biskupi uczestniczący w trwającym aktualnie zgromadzeniu ogólnym CELAM mają dążyć do faktycznej i afektywnej jedności Kościoła, a także podejmować inicjatywy duszpasterskie, które przyniosą rozwiązania „zgodne z kryteriami Pisma Świętego, Tradycji i nauczania Kościoła". Iść do cierpiących i ubogich z orędziem Chrystusa Mówiąc o cierpieniach i ubóstwie, których doświadczają dziś mieszkańcy Ameryki Łacińskiej, na skutek ciągłych kryzysów o charakterze kontynentalnym i ogólnoświatowym, Papież podkreśla, w takiej sytuacji trzeba pamiętać o obecnym wśród nas Chrystusie, który nas chroni i prowadzi. Trzeba też prosić Ducha Świętego, aby umocnił nas w misji wychodzenia do naszych barci i sióstr, aby głosić im orędzie zbawienia Jezusa Chrystusa i dać im udział w radości, która rodzi się z osobistego spotkania z Nim. Módlcie się za mnie, abym był wierny Dziękując za prowadzoną przez CELAM animację misyjną, Leon XIV prosi biskupów o modlitwę w swojej intencji i zawierza się opiece Matki Bożej z Guadalupe. „Módlcie się za mnie do Dobrego Pasterza, abym zawsze był wierny powierzonej mi posłudze względem Kościoła powszechnego" – pisze Leon XIV.