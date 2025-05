Leon XIV do anabaptystów pisze o świadectwie jedności

„Pokój wam!” - napisał Papież w przesłaniu przesłanie do anabaptystów, którzy obchodzą 500-lecie założenia ich ruchu. Wskazał, że im bardziej zjednoczeni chrześcijanie, tym skuteczniejsze ich świadectwo o Chrystusie – Księciu Pokoju.

Wojciech Rogacin – Watykan

„Z okazji waszego zgromadzenia, by uczcić 500 lat ruchu anabaptystów, serdecznie pozdrawiam was wszystkich, drodzy przyjaciele, pierwszymi słowami wypowiedzianymi przez Zmartwychwstałego Jezusa: Pokój wam!” – rozpoczął swój list Leon XIV. Przypomniał radość płynącą ze Zmartwychwstania Chrystusa i podkreślił, że owego „pierwszego dnia tygodnia” Jezus przeszedł nie tylko przez zamknięte drzwi, ale także poprzez pogrążone w lęku serca uczniów, przekazując im dar pokoju.

Odwaga, by kochać

„Przyjmując pokój Pana i odpowiadając na Jego wezwanie, które obejmuje otwartość na dary Ducha Świętego, wszyscy uczniowie Jezusa mogą zanurzyć się w radykalnej nowości wiary i życia chrześcijańskiego. W istocie to pragnienie odnowy charakteryzuje sam ruch anabaptystyczny” – napisał Papież.

Nawiązał do hasła, jakie zostało wybrane na obchody 500-lecia ruchu anabaptystów: „Odwaga, by kochać”. Zdaniem Ojca Świętego hasło to wskazuje katolikom i mennonitom kierunek działania – winni czynić wszystko, co możliwe, by żyć przykazaniem miłości, wezwaniem do jedności chrześcijan i zobowiązaniem do służby innym.

Uleczyć rany przeszłości

„Przypomina ono także o potrzebie szczerości i życzliwości w refleksji nad naszą wspólną historią, w której nie brakuje bolesnych ran i narracji mających wpływ na relacje katolicko-mennonickie aż po dzień dzisiejszy. Jakże ważne jest zatem oczyszczenie pamięci i wspólna, uczciwa lektura dziejów, która pozwala nam uleczyć rany przeszłości i budować nową przyszłość dzięki ‘odwadze, by kochać’. Tylko w ten sposób dialog teologiczny i duszpasterski może przynieść owoce – owoce, które trwają” – napisał Leon XIV.

Potrzeba jedności

Przypomniał, że w przeddzień swojej Męki Chrystus mówił o potrzebie jedności: „aby wszyscy stanowili jedno... aby świat uwierzył”.

„Moim pragnieniem dla każdego z nas jest zatem, byśmy mogli powiedzieć za św. Augustynem: ‘Cała moja nadzieja tkwi jedynie w twoim ogromnym miłosierdziu. Daj, czego nakazujesz, i nakazuj, czego chcesz’” – dodał Leon XIV, podkreślając niezwykłą wagę pogłębiania jedności.

„Wreszcie, w kontekście świata rozdartego przez wojny, nasza wspólna droga uzdrowienia i pogłębiania braterstwa odgrywa zasadniczą rolę, bo im bardziej zjednoczeni są chrześcijanie, tym skuteczniejsze będzie nasze świadectwo o Chrystusie – Księciu Pokoju – w budowaniu cywilizacji miłości i spotkania” – wskazał Ojciec Święty.

Zapewnił, że modli się za anabaptystów „by nasze braterskie relacje mogły się pogłębiać i rozwijać.”