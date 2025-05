Kardynał Fridolin Ambongo jest przedowniczącym Sympozjum Konferencji Episkopatów Afryki i Madagaskaru (SECAM)

Kard. Ambongo: Leon XIV to obywatel świata, rozumie czym jest pokój

Leon XIV dzięki swemu pochodzeniu i historii swego życia jest prawdziwie obywatelem świata. To daje mu prawdziwą przewagę, pozwalającą spojrzeć z pewnym dystansem na konflikty dzisiejszego świata i znaleźć odpowiedni język, aby zwrócić się do walczących stron i wezwać je do pojednania – mówi kard. Fridolin Ambongo, komentując wybór kard. Prevosta na Stolicę Piotrową z perspektywy episkopatów afrykańskich, których jest przewodniczącym.

Krzysztof Bronk i Stanislas Kambashi SJ – Watykan Afryka potrzebuje pokoju Kongijski purpurat podkreśla, że nowy Papież dobrze zna Afrykę, a jego pierwsze wystąpienia pokazują, że to właśnie sprawa pokoju będzie jednym z priorytetów jego pontyfikatu. Jest to ważne w szczególności dla Czarnego Lądu, którego ludność w przeważającej większości żyje w nędzy, przede wszystkim na skutek rozdzierających ten kontynent konfliktów. Leonowi XIV zależy na uczciwości finansowej Kard. Ambongo jako członek Rady Kardynałów doradzał Franciszkowi w reformie Kurii Rzymskiej. Z tej perspektywy z zadowoleniem przyjmuje fakt, że również nowy Papież jest wyczulony na kwestię uczciwego zarządzania kościelnymi finansami. Od tego zależy nasza wiarygodność „Kard. Prevost zasiadał w wielu komisjach zajmujących się finansami Stolicy Apostolskiej. Jeśli nie potraktujemy poważnie kwestii zarządzania materialnego, ryzykujemy, że jutro znajdziemy się w trudnej sytuacji. Potrzebujemy tego również w naszych diecezjach. Pragniemy więc, by nowy Papież zachęcił nas do uporządkowania tej kwestii. Ponieważ nigdy nie będziemy wiarygodni, jeśli nie będziemy również przejrzyści i uczciwi w zarządzaniu finansami".