Rozpoczęcie posługi piotrowej Biskupa Rzymu. Program uroczystości

O godzinie 10.00 rozpocznie się uroczysta liturgia rozpoczęcia posługi piotrowej Biskupa Rzymu Papieża Leona XIV. Na uroczystości, w których uczestniczyć będzie Kolegium kardynalskie, około 4 tys. koncelebransów, przybędzie ponad 150 oficjalnych delegacji z wielu państw świata. Papież przyjmie paliusz i Pierścień Rybaka – dwa „Piotrowe” insygnia biskupie.

Wojciech Rogacin – Watykan

Przejazd przez Plac św. Piotra

W niedzielę około godziny 9.00 Papież wyruszy w samochodzie z placu Petriano w Watykanie i pod Łukiem Dzwonów (Arco delle Campane) wjedzie na Plac Świętego Piotra, przejeżdżając obok różnych sektorów, w których zgromadzeni będą uczestnicy uroczystości. Następnie, przez ramię Konstantyna, uda się do Kaplicy Piety, aby przywdziać szaty liturgiczne.

Przy Grobie Piotra

Cała uroczystość odbywać się będzie w Bazylice Świętego Piotra oraz na placu przed bazyliką. Są to miejsca położone w bezpośredniej bliskości z miejscem, w którym święty Piotr poniósł śmierć męczeńską.

Celebracja uroczystej inauguracji pontyfikatu Leona XIV rozpocznie się przy samym Grobie Świętego Piotra. Nowy Biskup Rzymu zejdzie w to miejsce wraz z patriarchami Kościołów Wschodnich, zatrzyma się tam na modlitwie, a następnie okadzi grób. Ten moment podkreśla ścisły związek Biskupa Rzymu z apostołem Piotrem i jego męczeństwem, właśnie w miejscu, gdzie pierwszy Wikariusz Chrystusa wyznał swoją wiarę krwią, wraz z wieloma innymi chrześcijanami, którzy złożyli to samo świadectwo.

Procesja do ołtarza celebracji

Następnie Papież uda się na Plac Świętego Piotra, gdzie odbywać się będą główne uroczystości. Dwóch diakonów procesyjnie przeniesie paliusz, Pierścień Rybaka i Księgę Ewangelii w kierunku ołtarza celebracji na Placu Świętego Piotra. W tym czasie śpiewana będzie litania Laudes Regiæ, z przywołaniem wstawiennictwa świętych papieży, męczenników i świętych Kościoła rzymskiego.

Z centralnego wejścia do Bazyliki Watykańskiej zwisać będzie gobelin przedstawiający cudowny połów ryb, na którym ukazany jest dialog Jezusa z Piotrem. Do tej sceny odnosi się liturgia Słowa i teksty celebracji. Jest to reprodukcja flamandzkiego gobelinu, wykonanego dla Kaplicy Sykstyńskiej na podstawie kartonu Rafaela Santi i przechowywanego w Muzeach Watykańskich. Przy ołtarzu znajduje się wizerunek Matki Bożej Dobrej Rady z Sanktuarium maryjnego w Genazzano.

Paliusz i Pierścień Rybaka

Po rozpoczęciu Mszy św. i rytuale pokropienia wodą – jest to niedziela okresu wielkanocnego – oraz liturgii słowa nastąpi moment nałożenia na nowego Biskupa Rzymu insygniów piotrowych – paliusza i Pierścienia Rybaka. Udział w tych ceremoniach wezmą kardynałowie trzech stopni (diakonów, prezbiterów i biskupów). Zostali oni wybrani tak, aby reprezentowali różne kontynenty. Paliusz Ojcu Świętemu nałoży kardynał Dominique Mamberti (ze stanu diakonów, Francja). Kardynał Fridolin Ambongo Besungu (ze stanu prezbiterów, Demokratyczna Republika Konga) wezwie w specjalnej modlitwie obecności i pomocy Pana dla Następcy Piotra. Kardynał Luis Tagle (ze stanu biskupów, Filipiny) przekaże papieżowi Pierścień Rybaka.

Obrzęd posłuszeństwa

Potem nastąpi ceremonia obediencji, czyli obrzęd posłuszeństwa nowemu Biskupowi Rzymu. Do obrzędu tego wybrano kardynałów Franka Leo (Kanada), Jaime Spenglera (Brazylia) i Johna Ribata (Papua-Nowa Gwinea).

W obrzędzie posłuszeństwa wezmą także udział: biskup diecezji Callao (Peru) – bp Luis Alberto Barrera Pacheco, jeden kapłan, jeden diakon, dwoje osób życia konsekrowanego: s.Oonah O’Shea, przełożona generalna zgromadzenia sióstr Notre Dame de Sion i przewodnicząca Międzynarodowej Unii Przełożonych Generalnych, oraz o. Arturo Sosa, generał jezuitów i przewodniczący Unii Przełożonych Generalnych, a także para małżeńska i dwoje młodych ludzi.

Modlitwa wiernych, m.in. po polsku

Następnie Leon XIV wygłosi homilię, a po Credo wyśpiewanym w języku łacińskim nastąpi modlitwa wiernych odczytana w pięciu językach: portugalskim, francuskim, arabskim, polskim i chińskim. Treść wezwania w języku polskim – za ubogich i cierpiących – brzmi: „Wszechmogący Boże, poprzez swoją Opatrzność obdarz ich pokrzepieniem, pociechą i nadzieją, również przez miłosierną miłość braci.

Liturgia Eucharystyczna i obrzędy zakończenia

Podczas śpiewu ofiarnego „Tu es pastor ovium” odmawiana będzie modlitwa nad darami chleba i wina, prosząc, aby poprzez misyjną posługę Kościoła owoce odkupienia rozprzestrzeniły się na cały świat.

Przed zakończeniem celebracji papież wygłosi krótkie przemówienie, a po odśpiewaniu Regina Caeli udzieli uroczystego błogosławieństwa, które nawiązuje do biblijnego obrazu winorośli i winnicy, odnosząc go do Kościoła. Papież modli się, aby Pan „spojrzał” na szczep i winny krzew, który sam zasadził, i „chronił” go, prosząc także, by „rozpromienił” nad wszystkimi swoje oblicze zbawienia.

156 oficjalne delegacje

W uroczystości uczestniczyć będą 152 oficjalne delegacje z wielu państw świata. Papież pozdrowi przybyłych po zakończeniu Mszy św.

Wśród oficjalnych gości będą prezydent i premier Włoch, wiceprezydent Stanów Zjednoczonych James David Vance oraz sekretarz stanu USA Marco Rubio, a także prezydent Peru Dina Ercilia Boluarte Zegarra.

Wśród pozostałych delegacji jest Prezydent RP Andrzej Duda wraz z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą, szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, prezydent Izraela Izaak Herzog, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Przybędą też koronowane głowy, prezydenci, premierzy i ministrowie wielu państw świata.

Kilkaset tysięcy wiernych; Regina Caeli

Spodziewany jest udział kilkuset tysięcy wiernych, którzy będą się od rana gromadzić na Placu Świętego Piotra oraz na okolicznych licach, zwłaszcza na Via della Conciliazione.

Po uroczystościach Leon XIV wraz z wiernym odśpiewa Regina Caeli i wygłosi krótkie przesłanie.