Godziwa praca dla wszystkich - apel trzech ostatnich papieży

W intencjach modlitewnych na maj 2025 r. Franciszek zachęcał do modlitwy o godziwe warunki pracy dla wszystkich. W związku z jego śmiercią, intencja została przedstawiona w perspektywie apelu trzech ostatnich papieży.

Vatican News

Papieska intencja łącząca pontyfikaty

W przygotowanych intencjach modlitewnych na rok 2025 Papież Franciszek zaprosił, aby w maju modlić się o godziwe warunki pracy.

Papieska Światowa Sieć Modlitwy powierza Panu misję nowego Papieża i nieustannie wypełnia swoje apostolskie posłannictwo, zawierzając Bogu wyzwania stojące przed ludzkością oraz misję Kościoła.

W tym miesiącu inspirujemy się przesłaniem, jakie w kontekście godziwej pracy kierowali do Kościoła i świata trzej ostatni papieże: Franciszek, Benedykt XVI i św. Jan Paweł II.

Franciszek: praca namaszcza godnością

Podczas jednej z audiencji generalnych w 2022 roku Papież Franciszek powiedział: „Ewangeliści Mateusz i Marek określają Józefa jako «cieślę» albo «stolarza». Dorastający Jezus nauczył się tego zawodu od ojca. Był to zawód dość ciężki. Z ekonomicznego punktu widzenia nie zapewniał wielkich zarobków”. “Ten fakt z biografii Józefa i Jezusa” skłaniał go do „myślenia o wszystkich pracownikach świata”.

„Praca jest namaszczeniem godnością – dodał Franciszek – Tym, co daje ci godność, nie jest przyniesienie chleba do domu. Tym, co daje ci godność, jest zarabianie na chleb”.

Benedykt XVI: praca w poszanowaniu godności

Także Papież Benedykt XVI, zwracając się do wszystkich pracowników w uroczystość św. Józefa w roku 2006, podkreślił, że „praca ma pierwszorzędne znaczenie dla realizacji człowieka i dla rozwoju społeczeństwa. Musi być zatem organizowana i wykonywana z pełnym poszanowaniem ludzkiej godności i w duchu służby dobru wspólnemu. Jest również ważne – zauważył Papież Benedykt – aby człowiek nie stał się niewolnikiem pracy, by jej nie traktował jej w sposób bałwochwalczy, sądząc, że to właśnie ona nadaje ostateczny i definitywny sens życiu”.

Św. Jan Paweł II: przywrócić hierarchię wartości

Święty Jan Paweł II, z okazji obchodów Jubileuszu Ludzi Pracy w roku 2000, powiedział, że „Rok Święty zachęca do ponownego odkrycia sensu i wartości pracy. Wzywa także do rozwiązania kwestii nierówności ekonomicznych i społecznych istniejących w świecie pracy oraz do przywrócenia właściwej hierarchii wartości, tak aby pierwsze miejsce zajmowała godność pracujących mężczyzn i kobiet, ich wolność, odpowiedzialność i współuczestnictwo”. Jan Paweł II wezwał ponadto do „uzdrawiania sytuacji niesprawiedliwości” oraz do tego, aby nie zapominać o „tych, którzy cierpią z powodu braku pracy, zbyt niskiej płacy, niedostatku środków materialnych”.

Módlmy się, żeby każdy człowiek realizował się przez pracę, żeby rodziny mogły żyć z godnością, a społeczeństwo stawało się bardziej ludzkie.

160 milionów dzieci zmuszanych do pracy

Świat pracy był obecny w nauczaniu Kościoła już od końca XIX wieku – to skutek uważnego spojrzenia papieży na rzeczywistość i ich troski o dobro duchowe i materialne ludzi. Obecnie, według danych ONZ i Międzynarodowej Organizacji Pracy (OIL), 402,4 miliona ludzi na świecie nie ma pracy; 160 milionów dzieci jest zmuszanych do pracy; 240 milionów pracowników otrzymuje mniej niż 3,65 dolara dziennie; a ponad 60% aktywnej zawodowo populacji pracuje w szarej strefie, co oznacza, że około 2 miliardy ludzi nie ma praw pracowniczych ani zabezpieczenia społecznego.