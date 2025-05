Augustiański doradca na Afrykę: Leon XIV darem dla kontynentu

Ojciec Edward Danaing Daleng mówi mediom watykańskim o związkach Papieża Leona XIV z kontynentem afrykańskim: „Ma Afrykę w sercu. Wielokrotnie odwiedzał nasze misje w różnych krajach”. Ostatni raz był w Kenii pod koniec 2024 roku, gdzie Federacja Augustiańska Afryki prowadzi kilka ośrodków dla chorych na AIDS.

Luca Attanasio – Watykan

Leon XIV ma szczególną więź z Afryką. „Ma Afrykę w sercu” – mówi bez wahania ojciec Edward Danaing Daleng, prokurator generalny zakonu św. Augustyna i doradca generalny dla tego kontynentu. Jak mówi, Prevost wielokrotnie odwiedzał wszystkie augustiańskie misje afrykańskie i był w Nigerii – kraju o. Dalenga - co najmniej dziesięć razy, w tym w 2016 roku, gdy po raz pierwszy świętowano kapitułę generalną pośrednią.

Augustianie są obecni w około dziesięciu krajach afrykańskich, a nowo wybrany Papież odwiedził wszystkie te misje, zarówno jako przełożony generalny zakonu (2001–2013), jak i później jako kardynał prefekt Dykasterii ds. Biskupów.

Misje w Afryce

Federacja Augustiańska Afryki (AFA) jest międzynarodową strukturą zakonu i skupia wszystkie instytuty zakonne na kontynencie, które praktykują duchowość augustyńską. Obejmuje nie tylko okręgi zakonne Zakonu św. Augustyna, ale także inne instytuty życia konsekrowanego, które żyją duchowością świętego i przestrzegają reguły biskupa Hippony w swoich wspólnotach zakonnych.

Podczas jednej z wizyt w Afryce (Ordine di Sant'Agostino)

AFA jest afrykańskim odpowiednikiem podobnych struktur w innych częściach świata i została założona z misją szerzenia oraz pogłębiania duchowości augustiańskiej na całym kontynencie. Jej członkami są zgromadzenia męskie i żeńskie z siedzibami w Kenii, Tanzanii, Demokratycznej Republice Konga, Nigerii, Beninie, Burkina Faso, Togo i innych państwach.

Obecność augustianów w Nigerii

„Nigeria stała się prowincją właśnie wtedy, gdy Robert Francis Prevost został wybrany przełożonym generalnym, w 2001 roku. Nasza obecność sięga roku 1938 — kiedy przybyli pierwsi irlandzcy misjonarze augustiańscy — i od samego początku wyróżnialiśmy się szeroką działalnością edukacyjną, zakładając szkoły i ośrodki formacyjne, które są kluczowe dla rozwoju człowieka” – opowiada o. Daleng.

„Niestety, w pewnym okresie rząd znacjonalizował wszystkie nasze ośrodki edukacyjne i przez lata mieliśmy wiele problemów. W 2006 roku, właśnie dzięki przyszłemu Leonowi XIV, który bardzo troszczył się o projekty w naszym kraju, udało się otworzyć nowy college dla wielu chłopców i dziewcząt. Aby zrozumieć, jak bardzo zależało mu na moim kraju, wystarczy wspomnieć, że gdy został wybrany przełożonym generalnym w dniu swoich 46. urodzin, 14 września, już w listopadzie był u nas w Nigerii. Nie opuścił ani jednej kapituły, zawsze był obecny. Miał zaplanowaną wizytę w prowincji nigeryjskiej także na lipiec tego roku, ale myślę, że będzie musiał ją przełożyć” – komentuje z uśmiechem zakonnik.

„Kontynent będzie w centrum jego pontyfikatu”

Uwaga, jaką nowo wybrany Papież poświęca Afryce, zdaje się zapowiadać kontynuację linii zapoczątkowanej przez Franciszka, którego pontyfikat przyniósł nowy okres w aktywnej obecności Kościoła na kontynencie.

„Wierzę, że Afryka będzie miała kluczowe znaczenie w pontyfikacie Leona XIV” – kontynuuje Edward Danaing Daleng. – „Zawsze okazywał szczególne zainteresowanie naszym kontynentem, jak już mówiłem, lubił go odwiedzać, spotykać się, rozumieć i słuchać. Mogę z całą pewnością powiedzieć, że jedną z jego największych zalet jest umiejętność słuchania, pozostawania pokornym i gotowość do służby” – podkreśla zakonnik.

Dodaje, że zna dobrze nowego Papieża. „To on ściągnął mnie do Rzymu i powierzył mi posługę w papieskiej zakrystii, gdy papieżem był Benedykt XVI. Jest wspaniałym słuchaczem, zawsze uśmiechniętym, potrafi znaleźć rozwiązanie każdej sytuacji. A to wszystko jest darem dla Afryki i całego Kościoła. Jeśli przez te lata tylu naszych współbraci przyjeżdżało kształcić się w Rzymie, to dzięki niemu” – dodaje o. Daleng.

Zaangażowanie na rzecz chorych na AIDS w Kenii

Ostatnia jego wizyta w Afryce miała miejsce pod koniec 2024 roku w Kenii. Wówczas kardynał Prevost przewodniczył uroczystości poświęcenia kaplicy Matki Bożej Dobrej Rady w klasztorze św. Augustyna w Karen, w prowincji Nairobi, 10 grudnia. „Zawsze szczególnie troszczył się o misję w Kenii – podsumowuje augustianin – od samych jej początków na początku lat 90. XX wieku. Mamy tam kilka ośrodków, z których niektóre powstały właśnie z jego inicjatywy. Wśród nich jest jeden dla chorych na AIDS, który został otwarty w 2004 roku.”