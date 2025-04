2025.04.26 Tumulazione del feretro del Romano Pontefice Francesco (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Złożono trumnę z ciałem Papieża Franciszka do grobu

O godzinie 13:00 rozpoczął się obrzęd złożenia do grobu trumny z ciałem Ojca Świętego Franciszka. Zgodnie ze swoją wolą Papież Franciszek został pochowany w Bazylice Matki Bożej Większej. Obrzędom przewodniczył kard. Kevin Farrell, kamerling Świętego Kościoła Rzymskiego. Na Placu św. Piotra i na ulicach Rzymu żegnało go ok. 400 tys. wiernych.

Obrzęd odbył się zgodnie z przepisami Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, w obecności wyznaczonych osób oraz krewnych zmarłego Papieża. Uroczystpść zakończyła się o godzi. 13:30. Około czterdziestu osób – bezdomnych, więźniów, migrantów – stało na progu Bazyliki Santa Maria Maggiore z białą różą w ręku, oddając hołd swojemu duchowemu ojcu. Kwiaty zostały zebrane przez czwórkę dzieci, które wraz z ceremoniarzami uczestniczyli w prywatnej uroczystości pochówku. Wokół placu nieustannie rozlegały się oklaski pielgrzymów, którzy później wspólnie odmówią Różaniec. Jutro, w Niedzielę Miłosierdzia, Kolegium Kardynalskie odprawi w Bazylice Santa Maria Maggiore Nieszpory. Tymczasem Papież Franciszek powrócił do swojego „domu".