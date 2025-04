Wielkie rzesze ludzi przybywają na pogrzeb Franciszka

Ogromne rzesze ludzi gromadzą się od najwcześniejszych godzin porannych przed wejściem na Plac Świętego Piotra, aby uczestniczyć we Mszy św. pogrzebowej Papieża Franciszka. W piątek wieczorem zamknięto trumnę z ciałem Papieża.

Wojciech Rogacin – Watykan

Od godz. 5.00 rano wielkie tłumy

Wejścia na Plac Świętego Piotra i na Via della Conciliazione, ulicę, która prowadzi do Placu, już po godzinie 5 rano byly oblegane przez wielkie rzesze ludzi. Wśród oczekujących na wejście są liczne grupy młodzieży, którzy przybyli na ogłoszony przez Franciszka Jubileusz Nastolatków, który trwa od 25 do 27 kwietnia.

Zamknięto lub ograniczono ruch na ulicach w okolicach Watykanu. Wiele grup zmierza pieszo na miejsce uroczystości. Dla uczestników Mszy św. zarezerwowano Plac Świętego Piotra oraz Via della Conciliazione, gdzie rozstawiono telebimy. Nad bezpieczeństwem wiernych czuwać będą liczne oddziały służb mundurowaych, a także licznie zgromadzone służby medyczne i straż pożarna.

Ponad 160 delegacji zagranicznych

Na uroczystości pogrzebowe Franciszka przybędzie ponad 160 delegacji międzynarodowych, w tym ponad 85 przywódców państw i koronowanych głów. Z Polski na uroczystości przybył prezydent RP Andrzej Duda. Jest również marszałek Sejmu Szymon Hołownia oraz wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz i ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej Adam Kwiatkowski.

Przedstawiciele różnych religii

Obecni będą przedstawiciele różnych religii. Przybędzie Bartłomiej I, Ekumeniczny Patriarcha Konstantynopola, obecni będą przedstawiciele wielu Kościołów prawosławnych, w tym greckiego, rumuńskiego, bułgarskiego, moskiewskiego, patriarchatu prawosławnego z Jerozolimy, patriatchatu Kościoła koptyjskiego z Aleksandrii, są przedstawiciele Światowej Federacji Luterańskiej, Światowej Rady Metodystów, reprezentanci Kościołą anglikańskiego, baptyści, kościoły reformowane. Wśród religii światowych są także buddyści, hinduiści, sikhowie, przedstawiciele dżinizmu, zoroastrianie.

Ćwierć miliona ludzi przy trumnie Franciszka

Otwarta trumna z ciałem Franciszka była przez trzy dni wystawiona w Bazylice Świętego Piotra, gdzie wierni mogli przybywać i pożegnać się z Papieżem. W ten sposób hołd Franciszkowi oddało około świerć miliona ludzi. W piątek podczas uroczystej ceremonii od godz. 20.00 do 21.00 trumnę zamknięto. Włożono do niej m.in. akt rogito, zawierający krótki życiorys oraz dokonania Franciszka jako papieża.

Przejazd do Bazyliki Matki Bożej Większej

Zamknięta trumna zostanie wyniesiona przed ołtarz na Placu Św. Piotra na Mszę św., która rozpocznie się o godzinie 10. Po jej zakończeniu trumna z ciałem Franciszka zostanie wniesiona z powrotem do Bazyliki Świętego piotra a stamtąd przetransportowana otwartym pojazdem przez centrum Rzymu do Bazyliki Matki Bożej Większej, gdzie ciało Papieża Franciszka spocznie w grobie przygotowanym obok Kaplicy Paulińskiej. Od niedzieli 27 kwietnia wierni będą mogli nawiedzać grób Franciszka.

Przejazd trumny z ciałem Papieża przez miasto ma trwać około 30-40 minut. Wierni będą mogli pożegnać trumnę z ciałem zza barierek ustawionych wzdłuż trasy.