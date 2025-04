Trumna Franciszka została zamknięta w piątek wieczorem podczas obrzędu velatio, czyli zasłonięcia (Vatican Media)

Papież

Trumna z ciałem Franciszka będzie przewieziona dawnym papamobile

Pojazd, którym trumna z ciałem Franciszka zostanie przetransportowana z Watykanu do Bazyliki Matki Bożej Większej, to dawny papamobile. Został przygotowany specjalnie do transportu trumny Franciszka.

Wojciech Rogacin – Watykan Trasa z Watykanu do Bazyliki Matki Bożej Większej, gdzie spocznie ciało Papieża ma 6 kilometrów długości. Tę trasę trumna z ciałem Franciszka pokona wieziona na dawnym papamobile, używanym podczas papieskich pielgrzymek do krajów Orientu. Pojazd został specjalnie modyfikowany na tę okazję. Zamontowano platformę dostosowaną do otwartego pojazdu, innego niż zwykłe obudowane karawany, jakie są zazwyczaj używane przy pogrzebach. Od rana tłumy gromadzą się przez Bazyliką Świętego Piotra Dzięki temu wierni, którzy zgromadzą się na trasie przejazdu trumny z ciałem Franciszka będą mogli zobaczyć trumnę Ojca Świętego. Przejedzie ona przez centrum i znaczące miejsca stolicy Włoch – m.in. Plac Wenecki, przy Ołtarzu Ojczyzny, przez Fora Cesarskie (Fori Imperiali), Koloseum. Przejazd przez miasto trumny z ciałem Franciszka może trwać około 30-40 minut.