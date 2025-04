Relacja pogrzebu Franciszka w Vatican News

Vatican News będzie transmitować na żywo uroczystości pogrzebowe na Placu św. Piotra oraz dalszy przejazd trumny Ojca Świętego ulicami Rzymu do Bazyliki Matki Bożej Większej, w łącznej liczbie 15 wersji językowych, w tym także w czterech językach migowych. Zarówno ujęcia z powietrza, jak i z ziemi, będą realizowane przez Centrum Telewizyjne Watykanu – Vatican Media.

To wydarzenie jednoczy cały świat we wspólnym geście pożegnania Następcy Piotra i przywodzi na myśl uroczystości sprzed dwudziestu lat – Mszę pogrzebową św. Jana Pawła II, sprawowaną 8 kwietnia 2005 roku. Jest to zarazem moment bez precedensu w dziejach współczesnych mediów: po raz pierwszy zostanie udokumentowane przeniesienie doczesnych szczątków Papieża z Watykanu do innego miejsca pochówku.

Taki będzie przebieg jutrzejszych uroczystości, 26 kwietnia. O godzinie 10.00 Radio Watykańskie – Vatican News rozpocznie wielogodzinną transmisję Mszy świętej pogrzebowej Papieża Franciszka, a następnie uroczystego konduktu, który odprowadzi trumnę do Bazyliki Matki Bożej Większej, gdzie – zgodnie z wolą Ojca Świętego – zostanie ona złożona do grobu.

Języki i transmisja telewizyjna

W celu umożliwienia jak najszerszemu gronu wiernych udziału w tym wydarzeniu, media watykańskie przygotowały transmisję telewizyjno-radiową na żywo w 15 językach: włoskim, angielskim, hiszpańskim, francuskim, brazylijskim, portugalskim, niemieckim, polskim, wietnamskim, chińskim i arabskim, a także w czterech językach migowych: włoskim, hiszpańskim, francuskim i amerykańskim.

Transmisję telewizyjną, realizowaną przez Centrum Telewizyjne Watykanu – Vatican Media, zapewnią kamery naziemne i powietrzne, obejmujące zarówno Plac św. Piotra, jak i cały szlak, którym trumna Papieża zostanie przewieziona do Bazyliki Matki Bożej Większej.

Na poziomie redakcyjnym – zarówno w formie pisemnej, jak i mówionej – relacje i materiały pogłębione będą dostępne w 56 językach, czyli we wszystkich językach, w jakich działa system informacyjny Radia Watykańskiego – Vatican News oraz dziennika „L’Osservatore Romano”.

Kanały i platformy transmisji na żywo

W szczegółach, wydarzenie 26 kwietnia będzie dostępne do śledzenia:

· na Portalu Vatican News (https://www.vaticannews.va/pl.html),

· na kanałach YouTube Vatican News - w tym Vatican News Polski

· na internetowych stacjach radiowych Radia Watykańskiego – Vatican News w 11 językach,

· przez fale krótkie w językach angielskim, francuskim i portugalskim, skierowane do Afryki,

· na Facebooku, gdzie transmisja będzie dostępna w językach: włoskim, angielskim, francuskim, hiszpańskim, portugalskim i niemieckim,

· na Instagramie, gdzie transmisja będzie prowadzona w językach: włoskim, portugalskim i niemieckim.

Transmisja w języku włoskim

Do transmisji w języku włoskim przygotowano trzy stanowiska: dwa na Placu św. Piotra i jedno przed Bazyliką Matki Bożej Większej. Teleradiotransmisja rozpocznie się o godzinie 8:10 z stanowiska na Braccio di Carlo Magno. Około godziny 9:30 łączność przejdzie do centralnego studia w Pałacu Pio, skąd relacjonowana będzie Msza pogrzebowa, która rozpocznie się o 10:00. Linia transmisyjna zostanie również połączona ze stanowiskiem przy Bazylice Matki Bożej Większej, gdzie od rana gromadzeni będą wierni, modląc się i oczekując na rozpoczęcie ceremonii.

Funkcjonujące częstotliwości dla transmisji w języku włoskim to:

103.8 FM dla miasta Rzym,

105 FM dla Rzymu i okolic,

DAB+ (radio cyfrowe) – szczegóły na stronie www.digitalradio.it,

kanał telewizyjny 733 w strefie Rzymu,

satelita Eutelsat.