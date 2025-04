Rano ceremonia przeniesienia ciała Franciszka do Bazyliki św. Piotra

Ciało Franciszka zostanie o 9 przeniesione z DOmu Św. Marty do Bazyliki św. Piotra (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Dziś o godzinie 9.00 rozpocznie się ceremonia przeniesienia trumny z ciałem śp. papieża Franciszka z Domu św. Marty do Bazyliki św. Piotra, gdzie wierni będą mogli aż do piątku żegnać się z Biskupem Rzymu.

Wojciech Rogacin – Watykan

Zgodnie z zatwierdzonymi przez samego Franciszka w ubiegły roku zasadami pochówku papieży, zapisanymi w Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, po krótkiej modlitwie w kaplicy Domu Świętej Marty pod przewodnictwem kamerlinga Świętego Kościoła Rzymskiego kard. Kevina Farrella, rozpocznie się procesyjne przeniesienie trumny z ciałem Franciszka do Bazyliki Świętego Piotra.

Trasa przeniesienia trumny

Procesja przejdzie przez Plac Świętej Marty oraz Plac Protomęczenników Rzymskich i pod Łukiem Dzwonów wyjdzie na Plac Świętego Piotra. Stamtąd trumna z ciałem zostanie wniesiona głównym wejściem do Bazyliki Świętego Piotra.

Tutaj do piątkowego wieczoru wierni będą mogli nawiedzać i modlić się przy trumnie Franciszka, która ma być otwarta. Zgodnie z zasadami zmienionymi przez Franciszka, ciało śp. papieża nie będzie spoczywać na katafalku, ale już będzie złożone w trumnie, która ma zostać zamknięta w piątek wieczorem, dzień przed pogrzebem Franciszka.

Po przeniesieniu do Bazyliki ciała Franciszka, odbędzie się modlitwa przy Ołtarzu Konfesji, prowadzona przez kard. Farrella. Śpiewana będzie m.in. Litania do Wszystkich Świętych.

Nawiedzanie przez wiernych

W ciągu najbliższych dni zorganizowane grupy pielgrzymów nie będą mogłu wchodzić do Bazyliki trasą pielgrzymkową, gdyż trwają przygotowania na Via della Conciliazione do uroczystości pogrzebowych i ulica jest częściowo zagrodzona barierkami. Drzwi Święte będą cały czas otwarte i będzie można nimi przechodzić.

Dla osób, które zechcą przyjść i oddać hołd zmarłemu papieżowi otwarte będą cztery wejścia do Bazyliki - dwa po przeciwnych stronach balustrady i dwa bezpośrednio z Placu. Wszyscy wierni będą przechodzić przez Drzwi Święte, a następnie ustawią się w nawie głównej, aby dojść do miejsca usytuowania trumny.

Bazylika św. Piotra pozostanie otwarta dla osób, które będą chciały osobiście pożegnać zmarłego Ojca Świętego Franciszka przez kolejne dni w następujących godzinach: środa, 23 kwietnia (od 11:00 do 24:00), czwartek, 24 kwietnia (od 7:00 do 24:00), piątek, 25 kwietnia (od 7:00 do 19:00).

Transmisja na żywo na Vatican News - Polski

Transmisję na żywo z ceremonii przeniesienia trumny z ciałem Franciszka można będzie oglądać od godz. 8.50 z polskim tłumaczeniem na kanale YouTube Vatican News po polsku - www.youtube.com/@VaticanNewsPL