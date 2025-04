Przeniesienie ciała Papieża Franciszka do Bazyliki Watykańskiej

Wychodząc z tego domu, dziękujemy Panu za niezliczone dary, których udzielił chrześcijańskiemu ludowi poprzez Swojego sługę, Papieża Franciszka, i błagamy, aby w swym miłosierdziu i łagodności, dał mu wieczne mieszkanie w królestwie niebieskim - tymi słowami modlił się kard. Kevin Farrell na rozpoczęcie obrzędu przeniesienia ciała zmarłego Ojca Świętego Franciszka z kaplicy Domu św. Marty do Bazyliki św. Piotra.

ks. Marek Weresa – Watykan

Panie Przyjmij go w Twoim mieszkaniu wiecznego światła

Procesja udała się od dziedzińca przed Domem św. Marty przez Plac Pierwszych Męczenników; przeszła pod Łukiem Dzwonów i przez Plac św. Piotra, głównym wejściem weszła do Bazyliki św. Piotra. Podczas procesji śpiewano psalmy mówiące o Bożym Miłosierdziu.

W Bazylice Watykańskiej, po odśpiewaniu Litanii do Wszystkich Świętych, odczytano fragment Ewangelii św. Jana oraz wezwania modlitwy wiernych.

„O Boże, zbawienie nasze, wysłuchaj nas, błagających razem ze wszystkim świętymi i przyjmij w zgromadzeniu Twoich wybranych duszę Twojego sługi i naszego Papieża Franciszka, który zawierzył się modlitwie Kościoła” - zakończył kard. Farrell.

Trumna z ciałem Franciszka została ustawiona przed Ołtarzem Konfesji św. Piotra.

Możliwość wejścia do Bazyli Watykańskiej

Dla osób, które zechcą przyjść i oddać hołd zmarłemu Papieżowi otwarte będą cztery wejścia do Bazyliki – dwa po przeciwnych stronach balustrady i dwa bezpośrednio z Placu. Wszyscy wierni będą przechodzić przez Drzwi Święte, a następnie ustawią się w nawie głównej, aby dojść do miejsca usytuowania trumny.

Bazylika św. Piotra pozostanie otwarta dla osób, które będą chciały osobiście pożegnać zmarłego Ojca Świętego Franciszka przez kolejne dni w następujących godzinach: środa, 23 kwietnia (od 11:00 do 24:00), czwartek, 24 kwietnia (od 7:00 do 24:00), piątek, 25 kwietnia (od 7:00 do 19:00).