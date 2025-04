Pogrzeb Franciszka: Kard. Re: „Jesteśmy dziećmi tego samego Ojca”

Podczas homilii w trakcie Mszy św. pogrzebowej Franciszka kard. Giovanni Battista Re, dziekan Kolegium Kardynalskiego, przypomniał, że Papież Franciszek zawsze podkreślał, iż wszyscy ludzie są braćmi i siostrami i mają tego samego Ojca.

Vatican News

„Papież Franciszek zawsze stawiał w centrum Ewangelię miłosierdzia, wielokrotnie podkreślając, że Bóg nie męczy się przebaczaniem – On przebacza zawsze, niezależnie od sytuacji tego, kto prosi o przebaczenie i powraca na drogę prawdy” – mówił kard. Re w homilii.

Przypomniał, że Franciszek ogłosił Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, podkreślając, że miłosierdzie jest „sercem Ewangelii”.

„Miłosierdzie i radość Ewangelii to dwa słowa klucze Papieża Franciszka” – mówił kard. Re. I dodawał:

„W przeciwieństwie do tego, co (Franciszek – red.) nazwał kulturą odrzucenia, mówił o kulturze spotkania i solidarności. Temat braterstwa przewijał się przez całą jego pontyfikat w poruszających tonach. W encyklice Fratelli tutti pragnął odrodzić światowe pragnienie braterstwa, ponieważ wszyscy jesteśmy dziećmi tego samego Ojca, który jest w niebie. Często z mocą przypominał, że wszyscy należymy do tej samej rodziny ludzkiej.”

Kardynał Re przypomniał podróży Franciszka do Zjednoczonych Emiratów Arabskich w 2019 roku, gdzie Papież podpisał Dokument o ludzkim braterstwie dla pokoju i światowego współistnienia, odwołując się wspólnego [dla wszystkich] ojcostwa Boga. „Zwracając się do mężczyzn i kobiet na całym świecie, w encyklice Laudato si' zwrócił uwagę na obowiązki i współodpowiedzialność w trosce o wspólny dom. ‘Nikt nie zbawi się sam’” – przypomniał kard. Re.