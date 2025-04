Ks. Fabio Attard, nowy przełożony generalny salezjanów

Papież do salezjanów: zmieniają się wyzwania, ale wciąż potrzeba wiary i entuzjazmu

Papież skierował krótkie przesłanie do uczestników kapituły generalnej salezjanów. Ubolewa, że nie może się z nimi spotkać osobiście. „Choć z daleka, pragnę zachęcić was do przeżywania tego czasu słuchania Ducha i rozeznawania synodalnego z ufnością i zaangażowaniem”.

Krzysztof Bronk - Watykan Franciszek odniósł się do tematu obrad: „Salezjanie pasjonujący się Jezusem Chrystusem i oddani młodym". „To piękny program: być 'zapalonym' i 'oddanym', pozwolić się w pełni zaangażować w miłość Pana i służyć innym, nie zatrzymując niczego dla siebie, tak jak robił to wasz założyciel w swoich czasach" – napisał Papież. Zauważył, że choć wyzwania, którym trzeba stawić czoła, nieco się zmieniły, wiara i entuzjazm pozostają takie same, wzbogacone o nowe dary, takie jak „międzykulturowość". Franciszek pozdrowił też nowego przełożonego generalnego salezjanów ks. Fabia Attarda oraz podziękował za posługę jego poprzednikowi kard. Ángelowi Fernándezowi Artime. „Dziękuję wam za dobro, które czynicie na całym świecie i zachęcam was do wytrwałości. Serdecznie błogosławię was i waszą pracę na kapitule, a także braci rozproszonych na pięciu kontynentach i proszę was o modlitwę za mnie. Niech Maryja Wspomożycielka zawsze wam towarzyszy" – dodał na zakończenie Ojciec Święty.