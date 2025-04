Papież pozdrowił młodych w stulecie święceń kapłańskich założyciela Opus Dei

Błogosławieństwo i zapewnienie o modlitwie przekazał Ojciec Święty młodzieży uczestniczącej w Międzynarodowym Kongresie UNIV 2025, który rozpoczyna się dziś w Rzymie i potrwa do Niedzieli Wielkanocnej. To organizacja powstała w 1968 r., promowana przez św. Josemaría Escrivá, założyciela Opus Dei.

Wojciech Rogacin – Watykan

„Jak wiele jest powodów, aby dziękować Bogu i nadal entuzjastycznie kroczyć w wierze, pilnie w miłości i wytrwale w nadziei” – napisał do uczestników kongresu Papież Franciszek. Wśród powodów do dziękowania wskazał trwający rok Jubileuszu Nadziei oraz setną rocznicę święceń kapłańskich św. Josemaríí Escrivá, założyciela Opus Dei.

„Jednoczę się z waszą radością i towarzyszę wam moją modlitwą, prosząc Pana, aby ten czas pielgrzymki i braterskiego spotkania pobudził was do niesienia wszystkim Ewangelii Jezusa Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał, jako głoszenia nadziei, która wypełnia obietnice, prowadzi do chwały i opierając się na miłości, nie zawodzi” – napisał Papież. „Nadzieja, która nie zawodzi”, to pierwsze łowa z bulli, w której w ubiegłym orku Franciszek ogłosił Rok Jubileuszowy 2025.

Spotkanie studentów z pięciu kontynentów

Organizowane od 1968 roku Kongresy UNIV, to międzynarodowe spotkania młodych studentów uniwersytetów z pięciu kontynentów, którzy zadają sobie ważne pytania i pracują nad znalezieniem odpowiedzi, które pomogłyby ulepszyć świat. Każdego roku około 1000 młodych ludzi uczestniczy w tym wydarzeniu w Rzymie. Josemaría Escrivá bardzo pragnął utworzyć takie forum spotkania młodych studentów i patronował mu od samego powstania w 1968 roku.

„Niech Jezus wam błogosławi, a Najświętsza Dziewica niech was strzeże. I proszę was, nie zapominajcie modlić się za mnie” – zakończył swoje pozdrowienie Franciszek.