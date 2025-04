Papież powraca do zdrowia. Brak decyzji w sprawie obrzędów paschalnych

Stan zdrowia Ojca Świętego cały czas się poprawia, wynika z najnowszych informacji Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej, na razie jednak nic nie wskazuje na obecność Papieża podczas celebracji liturgicznych Wielkiego Tygodnia.

Wojciech Rogacin - Watykan

Stopniowa poprawa stanu zdrowia

Jak informuje Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej, Papież kontynuuje zaleconą rekonwalescencję, a obraz stanu jego zdrowia pozostaje stabilny. Widać stopniową poprawę motoryki, oddychania oraz poprawę głosu. Również wyniki badań krwi są dobre.

Papież przez dłuższe okresy nie korzysta z natleniania. Jak poinformowano, tlen o wysokich przepływach jest obecnie stosowany szczątkowo i głównie w celach terapeutycznych.

W ostatnich dniach Franciszek przyjmował wizyty arcybiskupów Edgara Peña Parry z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej, Paula Gallaghera, watykańskiego sekretarza ds. Relacji z Państwami i Organizacjami Międzynarodowymi, Luciano Russo, sekretarza ds. Przedstawicielstw Papieskich oraz niektórych przełożonych Kurii Rzymskiej i prefektów dykasterii.

Brak informacji o celebracjach Wielkiego Tygodnia z udziałem Papieża

Jak podaje Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej, nadal nic nie wskazuje na obecność Franciszka podczas obrzędów Wielkiego Tygodnia. Będzie to również zależało od pogody.

Uroczystą Mszę św. w Niedzielę Palmową odprawi w zastępstwie Franciszka kardynał Leandro Sandri, emerytowany były prefekt Dykasterii ds. Kościołów Wschodnich.

Papież w minioną niedzielę niespodzianie pojawił się na Placu św. Piotra podczas Jubileuszu Osób Chorych i Służby Zdrowia. W czwartek natomiast był na spacerze i postanowił go przedłużyć, aby udać się na modlitwę do Bazyliki św. Piotra, gdzie został otoczony przez setki wiernych, którzy życzyli mu powrotu do zdrowia i których błogosławił.