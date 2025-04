Papież Franciszek do słowackich pielgrzymów: nie lękajcie się nowości w Kościele

„W duchu synodalnym słuchajcie, co Duch mówi waszym Kościołom, nie lękajcie się nowości, lecz rozeznawajcie w niej Bożą inicjatywę, która zawsze nas zaskakuje” – zachęcał Franciszek słowackich katolików pielgrzymujących do Rzymu, do których skierował okolicznościowe przesłanie. Papież docenił też wielowiekową chrześcijańską tradycję Kościoła na Słowacji, „uświęconą świadectwem świętych Cyryla i Metodego”.

Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan

Z okazji narodowej pielgrzymki jubileuszowej Słowaków Ojciec Święty przygotował przesłanie, w którym zapewnił pielgrzymujących o swojej modlitwie i serdecznej bliskości. Docenił, że podjęta przez nich wędrówka do Rzymu jest „znakiem pragnienia odnowienia wiary, umocnienia więzi z Następcą Piotra oraz radosnego dawania świadectwa o niezawodnej nadziei”.

Przeżywać życie jako pielgrzymkę

Papież przypomniał, że Rok Święty wzywa nas, „byśmy byli pielgrzymami nadziei przez całe nasze życie, a podróż do Rzymu, przejście przez Drzwi Święte oraz modlitwa przy grobach Apostołów i Męczenników są znakiem tej codziennej wędrówki ku wieczności”. Podkreślił również wielowiekową historię Kościoła na ziemi słowackiej, „uświęconej świadectwem świętych Cyryla i Metodego oraz wielu innych świętych, którzy od ponad tysiąca lat nawadniają ją Ewangelią Chrystusa”.

Dzielić się wiarą, ufać Bożym planom

„Wiara, najdrożsi, jest skarbem, którym należy się radośnie dzielić. Każda epoka niesie ze sobą wyzwania i trudy, ale także możliwości wzrastania w zaufaniu i zawierzeniu Bogu” – zachęcił następnie Papież, stawiając Słowakom za wzór Maryję, której zaufanie Bogu przyczyniło się do odkupienia świata.

„Również nasze proste i szczere «tak» może stać się narzędziem w rękach Boga, aby zrealizować coś wielkiego. Przyjęcie Jego planu nie oznacza posiadania wszystkich odpowiedzi, lecz ufność, że tam, gdzie On nas prowadzi, uprzedza nas również swoją łaską” – napisał Franciszek, przypominając, że to z zaufania Bogu wynika otwartość na nowe horyzonty „wiary, nadziei i pokoju”.

Pielęgnować synodalność, nie bać się nowości

Papież zachęcił słowackich katolików, by w duchu synodalnym wsłuchiwali się w to, co Duch Święty mówi do ich Kościoła. „Nie lękajcie się nowości, lecz rozeznawajcie w niej Bożą inicjatywę, która zawsze nas zaskakuje” – zapraszał. Prosił też o to, by we wspólnej drodze zawsze podążali za Chrystusem. Zawierzył ich również opiece Maryi, Matki Nadziei.

Słowakom, odbywającym narodową pielgrzymkę do Rzymu z okazji Roku Świętego, towarzyszą m.in. prezydent kraju Peter Pellegrini, nuncjusz apostolski abp Nicola Girasoli oraz przewodniczący słowackiego episkopatu abp Bernard Bober. W pielgrzymce bierze w sumie udział ok. 4300 osób.