Papież: Duże firmy mogłyby ustanowić premie za łączenie rodzin

„Byłoby dobrze, gdyby duże firmy mogły ustanowić premie za łączenie rodzin, przynajmniej na święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Byłby to akt człowieczeństwa i braterstwa, do którego powołany jest także świat gospodarki i biznesu” - napisał Ojciec Święty. Odpowiedział na list matki z Sycylii, która skarży się, że z powodu wysokich kosztów transportu jej dzieci pracujące z dala od domu nie są w stanie przybyć i spędzić Wielkanocy razem z rodzicami.

Wojciech Rogacin - Watykan

Ojciec Święty jak co miesiąc odpowiedział na jeden z listów presłanych do niego na adres redakcji miesięcznika „Piazza San Pietro”, kierowanego przez księdza Enzo Fortunato.

„Wszysto jest dziś skomplikowane”

W najnowszym numerze znalazła się odpowiedź Franciszka na list Santy z Sycylii, która od 42 lat żyje szczęśliwie w małżeństwie z Francesco, jednak ich dwoje dzieci zmuszone były wyjechać z wyspy za pracą. Nie mogą przyjechać na Wielkanoc do domu, bowiem koszty samolotów i innych środków transportu w tym okresie są szczególnie wysokie. „Jest to zjawisko wyjątkowo niesprawiedliwe dla rodzin takich jak nasza” – pisze kobieta. I dodaje, że jej i męża jako emerytów nie stać na pokrycie kosztów biletów, a nawet dla dzieci, które chcą na chwilę wrócić do domu rodziców, koszty przelotów są niezwykle drogie.

„Wszystko jest teraz skomplikowane, naprawdę wszystko! Młodzi ludzie wyjeżdżają do pracy gdzie indziej i na szczęście im się to udaje.... Ale przynajmniej w Boże Narodzenie i Wielkanoc należy nieco bardziej pomóc rodzinom, które chcą w końcu być razem przez kilka dni, bez zmuszania ich do wydawania absurdalnych pieniędzy na podróż” – skarży się kobieta.

Papież: Akt człowieczeństwa ze strony firm

Odpowiadając na list Santy, Papież Franciszek potwierdza, że w dzisiejszych, „zmieniających się czasach wielu młodych ludzi, wiele dzieci znalazło pracę z dala od swoich rodziców i nie może nawet spędzić z nimi Bożego Narodzenia i Wielkanocy.” Przypomina Ojciec Święty, że rodziny potrzebują wzajemnego wsparcia, potrzebują cieszyć się swoim towarzystwem. Dodaje, że czasami odległość rozluźnia więzy rodzinne i powoduje nieporozumienia oraz trudności.

„Byłoby miło, gdyby duże firmy mogły ustanowić premie za łączenie rodzin, przynajmniej na święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Byłby to akt człowieczeństwa i braterstwa, do którego powołany jest także świat gospodarki i biznesu” – pisze Franciszek.

„Praca dla człowieka, nie człowiek dla pracy”

Cytuje też Jana Pawła II i jego nauczanie o pracy. „Przypominam sobie trafną wypowiedź Jana Pawła II: praca jest dla człowieka, a nie człowiek dla pracy. Zawsze myślimy o Matce Bożej, która powiedziała do Jezusa w Kanie Galilejskiej: «Nie mają już wina», odnosząc się do uczty weselnej dwojga młodych nowożeńców. Pomóżmy więc młodym ludziom i rodzinom być razem, przynajmniej podczas uroczystości, aby dzielić się, pomagając stworzyć warunki do spotkania, miłości i wzajemnej miłości” – dodaje Ojciec Święty.

Przypomina, że święta i dni spędzone z rodzicami i dziadkami mogą być chwilami wyjątkowego szczęścia dla każdego człowieka. „Stają się wspomnieniami, które dają nam spokój i radość na całe życie, wspomnieniami, których możemy się trzymać w najbardziej skomplikowanych i trudnych chwilach, wspomnieniami, które rodzą zaufanie i nadzieję, ponieważ pokazują nam, że dobro i miłość są zawsze możliwe i że istnieje większa Miłość, która na nas czeka i nam przebacza” – wyjaśnia Papież.

Wspólne modlitwy na czacie

Jako poradę praktyczną sugeruje kobiecie z Sycylii, by w sytuacji, gdy rodzice nie mogą spotkać się fizycznie z dziećmi, korzystali z urządzeń wideo do komunikacji, również po to, by razem się modlić. „Nie może to być regułą, ale w niektórych przypadkach możemy korzystać z tych nowych narzędzi, na przykład za pomocą czatu rodzinnego, w którym każdego dnia podzielimy się i rozważymy zdanie z Ewangelii, aby wspierać się nawet na odległość w naszej drodze wiary” – napisał Papież do Santy.

Zapewnił jej rodzinę o swojej modlitwie i prosił o modlitwę za niego.