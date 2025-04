Papież do pielgrzymki odnowy charyzmatycznej: Duch niesie pokój

Duch Święty, dar Zmartwychwstałego Pana, tworzy komunię, harmonie i braterstwo – napisał Papież w przesłaniu do uczestników pielgrzymki zorganizowanej z okazji Roku Świętego przez Międzynarodową Służbę Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej Charis. Odbędzie się ona od 4 do 6 kwietnia pod hasłem: „Radośni świadkowie nadziei”.

Krzysztof Bronk - Watykan

Duch Święty źródłem pokoju

Papież podkreślił, że tę jednoczącą moc Ducha Świętego trzeba zanieść światu jako źródło nadziei i pokoju. „Duch Święty – napisał – może dać prawdziwy pokój ludzkiemu sercu, a to jest warunkiem przezwyciężenia konfliktów w rodzinach, w społeczeństwie, w relacjach między narodami. Dlatego wzywam was, abyście byli świadkami i budowniczymi pokoju i jedności; abyście zawsze szukali komunii, poczynając od waszych grup i wspólnot”.

Niech przywiązanie do liderów nie powoduje konfliktów

Franciszek przestrzegł charyzmatyków, by ich przywiązanie do własnych liderów nie było powodem konfliktów. „Miejcie upodobanie do współpracy, zwłaszcza ze wspólnotami parafialnymi, a Pan pobłogosławi was wieloma owocami” – zapewnił Papież.

Módlcie się za Kościół i świat

Zauważył, że przybywając w jubileuszowej pielgrzymce do Rzymu, znajdą się w sercu Kościoła, aby zanosić do Pana żarliwą modlitwę wstawienniczą za Lud Boży i cały świat.