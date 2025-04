Papież do młodych w niepublikowanym wideo: nauczcie się słuchać, to służy pokojowi

Papież apelował do młodych, by nauczyli się słuchać, a także słuchali dziadków

Na nagranym w pierwszych dniach stycznia filmie Papież zwraca się do młodych biorących udział w inicjatywie Warsztaty Słuchania: „Nie zapominajcie o swoich dziadkach, oni tak wiele nas uczą”.

Vatican News

Papież siedzi w fotelu w swoim pokoju w Domu św. Marty i radzi młodym ludziom, jak należy słuchać innych. „Drodzy chłopcy i dziewczęta, jedną z bardzo ważnych rzeczy w życiu jest słuchanie, uczenie się słuchania. Kiedy ktoś do ciebie mówi, poczekaj, aż skończy, aby dobrze go zrozumieć, a następnie, jeśli masz na to ochotę, powiedz coś. Ale najważniejsze jest słuchanie” – mówi Papież.

Papież do młodych: Słuchajcie

Jest to zaproszenie papieża Franciszka skierowane do młodych ludzi w filmie nagranym 8 stycznia na jego smartfonie przez gościa Domu św. Marty. Przesłanie - opublikowane na stronie internetowej tygodnika „Oggi” - zostało skierowane do młodych ludzi biorących udział w Warsztatach Słuchania, inicjatywie wymyślonej przez Lucę Drusiana, która angażuje młodzież i dorosłych, aby dyskutowali na ważne tematy, pozwalając wielu doświadczyć piękna bycia słuchanym i słuchania siebie nawzajem.

Nie zapominajcie o dziadkach

Papież, który pojawia się w filmie w nieformalnym stroju, powtórzył tę koncepcję: "Przyjrzyjcie się dobrze ludziom, ludzie nie słuchają. Przerywają w połowie zdania, a to nie pomaga pokojowi. Słuchajcie. Dużo słuchajcie" - słyszymy w filmie.

Papież dodaje: „I nie zapominajcie o dziadkach. Dziadkowie wiele nas uczą”.

„Modlę się za was, módlcie się za mnie” – mówi Franciszek i błogosławi oglądających.