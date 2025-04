Przejście przez Drzwi Święte w Bazylice Watykańskiej (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Papież: choroba to czas próby, w krzyżu Jezusa jest źródło pocieszenia

Papież skierował krótkie przesłanie do toskańskich pątników, którzy przybyli do Rzymu w jubileuszowej pielgrzymce. „W obliczu trudności, które widzimy w świecie i odczuwamy w naszych sercach, zachęcam was do wytrwałości w modlitwie, świadcząc każdego dnia o nadziei, która czyni nas solą ziemi” – napisał Ojciec Święty.

Krzysztof Bronk - Watykan Pielgrzymi z toskańskich diecezji Grosseto i Pitigliano-Sovana-Orbetello mieli się spotkać z Papieżem na audiencji ogólnej. Z powodu papieskiej rekonwalescencji wszystkie audiencje zostały zawieszone. Franciszek prosi toskańskich pątników, by modlili się w jego intencji. Wszystkim życzy, aby przejście przez Drzwi Święte odnowiło ich w wierze i by jeszcze bardziej zjednoczyło wiernych z ich duszpasterzami. „Zwracam się w szczególności do tych spośród was, którzy są chorzy i w podeszłym wieku: przeżywajmy ten czas próby, kontemplując Pana Jezusa na krzyżu, źródło pocieszenia i zbawienia".