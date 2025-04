Papieska intencja modlitewna na kwiecień: o mądre korzystanie z nowych technologii

Módlmy się, aby korzystanie z nowych technologii nie zastępowało relacji międzyludzkich, odbywało się w atmosferze szacunku do każdego człowieka i pomagało stawić czoła kryzysowi naszych czasów - przypomina Franciszek w filmie, promującym papieską intencję modlitewną na kwiecień. „Powinniśmy korzystać z technologii, by zadbać o nasz wspólny dom. By łączyć się ze sobą jako bracia i siostry” - zaznacza Ojciec Święty.

ks. Marek Weresa – Watykan „Jak bardzo chciałbym, abyśmy mniej wpatrywali się w ekrany, a częściej patrzyli sobie w oczy!" – tymi słowami rozpoczyna się specjalnie przygotowane przesłanie wideo, przygotowane jeszcze przed okresem hospitalizacji Papieża Franciszka. Ojciec Święty wskazuje, że nieprawidłowością jest sytuacja, kiedy więcej czasu spędzamy korzystając z telefonów komórkowych, niż z innymi ludźmi. „Ekran sprawia, że zapominamy, że za nim są prawdziwi ludzie, którzy oddychają, śmieją się i płaczą" - powiedział. Jednocześnie Papież dodał, że technologia jest „owocem inteligencji", daru od Pana Boga. Trzeba jednak z niej odpowiednio korzystać. „Nie może przynosić korzyści tylko nielicznym, wykluczając innych" - zaznaczył. Rozwiązaniem takiej sytuacji jest umiejętne korzystanie z nowych technologii, które będzie prowadzić do jednoczenia, a nie dzielenia; służyć poprawie jakości życia chorych oraz osób o różnych zdolnościach.